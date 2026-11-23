JawaPos.com - Dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Sugiono di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat Rp 13,1 miliar.

Lebih dari setengahnya berupa tanah dan bangunan. Data itu diperoleh dari LHKPN 2025 yang dilaporkan oleh Sugiono kepada KPK pada Maret 2026.

Laporan itu dibuat saat Sugiono masih bertugas sebagai menteri luar negeri (menlu) dan dapat diakses dari laman resmi LHKPN KPK maupun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Secara terperinci tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Sugiono terdiri atas tanah seluas 2.756 meter persegi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) dengan nilai Rp 6.890.000.000. Kemudian tanah seluas 596 meter persegi di wilayah Bogor, Jabar dengan nilai Rp 894.000.000. Sehingga totalnya Rp 7.784.000.000.

Selain itu, Sugiono memiliki satu unit mobil Jeep Rubicon lansiran 2011 dengan nilai Rp 275.000.000, mobil Honda Civic tahun 1997 dengan nilai Rp 20.000.000, dan motor Honda GL1800DK tahun 2020 dengan nilai Rp 525.000.000.

Selain itu, Sugiono memiliki surat berharga Rp 510.000.000 dan kas atau setara kas Rp 4.039.336.184. Total harta kekayaan salah seorang calon wakil presiden (cawapres) itu Rp 13.153.336.184.

Sebelum menjadi menko PMK sejak 1 Oktober 2026, Sugiono bertugas sebagai menteri luar negeri (menlu) sejak pertama kali Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024.

Dia termasuk salah satu orang dekat Prabowo yang sudah lama loyal kepada presiden.

Kedekatan Sugiono dengan Prabowo terbangun lewat perjalanan panjang di Partai Gerindra.

Saat ini, Sugiono adalah sekretaris jenderal (sekjen) di partai tersebut. Dia memimpin Gerindra di bawah Prabowo sebagai ketua umum (ketum). Tidak hanya di partai dan pemerintahan, Sugiono tercatat pernah aktif di DPR.

Pada rentang 2023-2023, Sugiono menjadi wakil ketua Komisi I DPR yang bertugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi, informatika, dan intelijen.

Serupa dengan Prabowo, Sugiono merupakan jebolan pasukan khusus TNI AD, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Meski berasal dari daerah yang cukup jauh dari Jakarta, pendidikan yang ditempuh oleh Sugiono tidak main-main.