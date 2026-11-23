JawaPos.com - BPJS Ketenagakerjaan memastikan lima hak perlindungan bagi pekerja dan keluarga korban kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di kawasan Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Hak tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, serta beasiswa pendidikan bagi maksimal dua anak pekerja yang meninggal dunia.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang Cikande Muhammad Kautsar Abid mengatakan, seluruh pekerja PT Fonusa Agung Mulia telah terdaftar dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, pekerja yang meninggal dunia maupun selamat tetapi mengalami luka dan tidak dapat bekerja berhak memperoleh manfaat sesuai ketentuan.

Bagi pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, ahli waris akan menerima santunan minimal Rp 253.945.008. Besaran tersebut dihitung berdasarkan 48 kali upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Untuk santunan yang akan diberikan kepada ahli waris, minimal dikali 48 kali upah yang dilaporkan adalah Rp 253.945.008. Itu untuk pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja," kata Abid saat bertemu keluarga korban di pabrik PT Fonusa Agung Mulia, Senin (23/11).

Selain santunan kematian, keluarga korban juga berhak mendapatkan beasiswa pendidikan untuk maksimal dua anak. Total manfaat beasiswa yang dapat diberikan mencapai Rp 174 juta, mulai jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi.

Sementara itu, pekerja yang selamat tetapi mengalami kecelakaan kerja dan harus menjalani rawat inap juga mendapat perlindungan berupa penggantian upah. BPJS Ketenagakerjaan akan membayarkan 100 persen upah yang dilaporkan perusahaan selama satu tahun apabila pekerja belum dapat kembali bekerja.

"Kalau lebih dari satu tahun, itu akan kami berikan 50 persen dari upahnya," jelas Abid.

Hak berikutnya adalah jaminan kematian yang mencakup biaya pemakaman bagi ahli waris sesuai ketentuan program. Selanjutnya, melalui program jaminan hari tua (JHT), ahli waris pekerja yang meninggal dunia dapat mengajukan pencairan saldo JHT beserta hasil pengembangannya.

Adapun pekerja yang selamat tetap dapat melanjutkan kepesertaan JHT selama masih bekerja. Dengan demikian, saldo dan pengembangan dana tetap terakumulasi sesuai ketentuan program.

BPJS Ketenagakerjaan juga memastikan keluarga korban meninggal dunia memperoleh manfaat jaminan pensiun. Ahli waris berhak mendapatkan pembayaran pensiun bulanan berdasarkan upah yang dilaporkan perusahaan dan ketentuan kepesertaan.

Abid menegaskan, proses pencairan seluruh manfaat bagi korban meninggal dunia menunggu hasil identifikasi tim Disaster Victim Identification (DVI) Rumah Sakit Bhayangkara. Setelah identitas korban dipastikan, BPJS Ketenagakerjaan akan segera memproses klaim bersama perusahaan dan ahli waris.

"Untuk yang sudah teridentifikasi, kami akan melakukan proses klaimnya. Kami juga secara proaktif mendirikan posko di PT Fonusa, tepatnya di sebelah perusahaan. Keluarga yang ingin bertanya mengenai ahli waris dan lainnya, kami siap memberikan keterangan serta membantu melengkapi berkas dokumen," ungkapnya.