JawaPos.com - Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 dijadwalkan akan mulai dibuka pada 27 November 2026.

Pada seleksi CPNS kali ini, Pemerintah menetapkan kebutuhan ASN untuk rekrutmen tahun 2026 sebanyak 167.113 orang.

Proses pengadaan aparatur sipil negara (ASN) tersebut akan dilaksanakan dengan berpedoman pada sejumlah landasan kebijakan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, mengatakan tahapan awal akan dilaksanakan pada akhir November 2026.

Baca Juga:Tahun Depan Kemenag Siapkan 61 Ribu Formasi CPNS untuk Guru Madrasah

“Untuk pengadaan CPNS prioritas nasional tahun 2026, pendaftaran direncanakan mulai akhir November,” ujar Rini dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (23/11).

Rini mengatakan, setelah pendaftaran dibuka, pemerintah menjadwalkan seleksi administrasi pada Desember 2026, dan seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada awal 2027.

Sementara itu, pemenuhan kebutuhan ASN untuk 2027 akan difokuskan pada sektor pelayanan dasar, khususnya tenaga pendidik.

Pengumuman tahap pertama direncanakan berlangsung pada Maret 2027, dilanjutkan dengan pelaksanaan seleksi pada tahun yang sama.

Rini menjelaskan, kebutuhan ASN pada 2026 ditetapkan sebanyak 167.113 orang. Penetapan tersebut turut mempertimbangkan pertimbangan Menteri Keuangan melalui surat tertanggal 21 April 2026.

Pemenuhan kebutuhan tersebut dibagi dalam dua kelompok yaitu, pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dan sektor prioritas nasional sesuai dengan RPJMN 2025–2029.

“Antara lain untuk guru Sekolah Nasional Terintegrasi, Sekolah Unggul Garuda, dosen, tenaga kesehatan, kehutanan, audit internal, dan pengawasan koperasi, dan lain-lainnya sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rini menjelaskan pemerintah telah membentuk Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk memastikan pengadaan sumber daya manusia dalam mendukung program prioritas Presiden berjalan secara terkoordinasi.

Pembentukan Panselnas tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2026.

Panselnas terdiri dari lima tim, yakni tim pengarah yang dipimpin langsung oleh Presiden, lalu tim pelaksana yang diketuai Menteri PANRB.

Selain itu, ada tim pengawas, tim audit teknologi yang dipimpin Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta tim pengamanan teknologi yang dipimpin Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sementara itu, tim audit teknologi dipimpin oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Melalui Panselnas, pengadaan sumber daya manusia menjadi kerja bersama lintas kementerian dan lembaga dengan pembagian peran serta tanggung jawab yang lebih jelas.

Kementerian dan lembaga terkait akan mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan program prioritas masing-masing.