JawaPos.com — Surabaya meraih dua penghargaan dalam Forum Nasional Kota Cerdas Indonesia 2026 di Kota Jambi berkat integrasi layanan publik yang menjadi rujukan daerah lain dan inovasi ekonomi untuk membantu UMKM serta menjaga keterjangkauan harga pangan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima langsung kedua penghargaan itu dalam forum yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pada 18–19 November 2026.

Mengapa layanan digital Surabaya jadi rujukan daerah lain?

Surabaya meraih penghargaan Pemerintah Daerah Mitra Klinik Pemerintahan Digital Inspiratif 2026 karena membagikan pengalaman mengintegrasikan layanan pemerintah kepada kabupaten dan kota lain.

Dua aplikasi yang menjadi contoh adalah Wargaku untuk pelayanan masyarakat dan Kantorku untuk kebutuhan internal pemerintahan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan, kedua aplikasi itu melayani pengguna dengan kebutuhan berbeda.

Wargaku memudahkan warga mengakses berbagai layanan melalui satu platform, sedangkan Kantorku mengintegrasikan layanan internal agar aparatur pemerintah dapat bekerja lebih efektif.

“Pemerintah Kota Surabaya dijadikan benchmark dalam proses pelayanan digital. Aplikasi-aplikasi pelayanan kepada masyarakat terintegrasi melalui Wargaku, sedangkan untuk kebutuhan internal pemerintahan melalui Kantorku,” kata Eddy, Sabtu (21/11/2026).

“Praktik ini kami bagikan kepada kabupaten dan kota lain melalui Klinik Pemerintahan Digital.”

Melalui klinik tersebut, pemerintah daerah lain bisa mempelajari cara Surabaya menyatukan layanan yang ditujukan kepada warga dan mengelola kebutuhan kerja aparaturnya.

“Harapannya, semakin banyak daerah yang dapat mengembangkan sistem pelayanan publik terintegrasi sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan pemerintahan,” jelasnya.

Kemudahan akses itu menjadi salah satu manfaat yang ingin diperluas lewat pertukaran pengalaman antardaerah dalam forum yang membahas percepatan transformasi digital tersebut.

Bagaimana E-Peken membantu UMKM Surabaya?

E-Peken menjadi salah satu program yang mengantarkan Surabaya meraih Juara 1 Smart City Kategori Smart Economy karena membuka kanal pemasaran digital bagi pelaku UMKM.

Melalui platform itu, pelaku usaha lokal dapat menawarkan produknya kepada lebih banyak pembeli, sementara warga bisa memanfaatkannya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.

Eddy menyebut pemasaran lewat E-Peken sudah membantu omzet UMKM di Surabaya.

Saat ini, sebagian besar transaksi masih berasal dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya, sehingga memperluas jumlah pembeli dari kalangan warga menjadi sasaran pengembangan berikutnya.

“Dengan adanya E-Peken, omzet UMKM di Surabaya sudah terbantu. Meski saat ini mayoritas transaksi masih dilakukan ASN di lingkungan Pemkot Surabaya, namun, ke depan kami berharap bukan hanya ASN, melainkan seluruh warga juga memanfaatkan E-Peken untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari,” terangnya.

Bagi pelaku UMKM, bertambahnya pengguna E-Peken berarti peluang menjangkau pembeli di luar lingkungan Pemkot Surabaya.

Penghargaan Smart Economy itu juga mencakup program lain yang menyentuh belanja sehari-hari warga, yakni Kios Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang membantu menjaga pasokan dan harga bahan pokok di pasar.

Apa yang dilakukan Kios TPID ketika harga pangan mulai naik?

Kios TPID yang beroperasi di sejumlah pasar di Surabaya menyalurkan bahan pokok ketika muncul indikasi kenaikan harga.

Beras, gula, dan minyak goreng menjadi tiga contoh komoditas yang dapat disuplai untuk membantu menjaga ketersediaan barang sekaligus menahan kenaikan harga.

Mekanismenya bertumpu pada pasokan barang di pasar saat harga menunjukkan kecenderungan naik.

Dengan menyalurkan komoditas melalui kios, Pemkot Surabaya berupaya menjaga agar warga tetap bisa memperoleh bahan pangan yang dibutuhkan dengan harga terjangkau.

“Ketika ada indikasi kenaikan harga kebutuhan pokok, Kios TPID melakukan suplai sehingga kenaikan harga bisa ditekan. Dengan begitu, ketersediaan barang tetap terjaga dan harganya bisa dijangkau masyarakat,” tegasnya.

E-Peken dan Kios TPID menangani dua kebutuhan berbeda dalam kategori Smart Economy yang dimenangi Surabaya.

E-Peken membuka akses pemasaran bagi pelaku usaha lokal, sementara Kios TPID membantu warga mendapatkan bahan pokok saat harga di pasar mulai bergerak naik.

Bagi rumah tangga yang rutin membeli beras, gula, dan minyak goreng, pasokan tersebut berkaitan langsung dengan pengeluaran sehari-hari.

Itu pula yang membuat upaya pengendalian inflasi daerah terhubung dengan kebutuhan warga di pasar, tempat dampak kenaikan harga bahan pokok langsung terasa saat mereka berbelanja.

Apa yang akan dikembangkan Surabaya setelah meraih dua penghargaan?

Pemkot Surabaya akan memperluas pemanfaatan program yang sudah berjalan sekaligus memperkuat lima dimensi kota cerdas lainnya setelah meraih dua penghargaan di Kota Jambi.

Kelima dimensi itu meliputi Smart Government, Smart Branding, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.

Eddy menyampaikan, arah pengembangan tersebut sejalan dengan pesan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar inovasi yang sudah dibangun terus dikembangkan dan semakin banyak warga bisa memanfaatkannya.

Salah satu contoh yang sudah disebut ialah memperluas penggunaan E-Peken, mengingat mayoritas transaksi di platform pemasaran UMKM itu saat ini masih berasal dari ASN Pemkot Surabaya.

Keterlibatan warga menjadi bagian dari pengembangan layanan publik dan ekonomi yang dibawa Surabaya ke forum nasional.

Pengalaman mengintegrasikan layanan melalui Wargaku dan Kantorku telah dibagikan kepada daerah lain, sementara program yang bersentuhan langsung dengan kegiatan belanja warga terus didorong agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang.

“Yang kami lakukan adalah meningkatkan inovasi yang sudah berjalan agar keterlibatan masyarakat semakin tinggi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan. Lima dimensi Smart City lainnya juga terus kami kembangkan.

“Tujuannya untuk memberikan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan bagi seluruh warga Kota Surabaya,” pungkasnya.