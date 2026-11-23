JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan seluruh penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako kini berada pada kelompok kesejahteraan terendah atau desil 1 sampai 4.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pemanfaatan DTSEN membuat penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran dan tidak lagi menyasar kelompok masyarakat di luar desil 1 sampai 4.

"Hasilnya 4,33 juta keluarga di desil 1 sampai 4 yang dulu tidak tersentuh, kini menerima bansos. Inilah makna keadilan sosial: bantuan berpindah dari yang lebih mampu kepada yang lebih membutuhkan," ujar Saifullah.

Ia menjelaskan bahwa perbaikan akurasi data tersebut juga berdampak signifikan pada kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan, di mana jumlah penerima dari kelompok mampu pada desil 6 - 10 turun drastis dari semula 15 juta jiwa menjadi tersisa 542.000 jiwa.

Kemensos mengkonfirmasi sisa kepesertaan PBI di luar kelompok miskin tersebut mencakup bayi baru lahir, peserta hasil reaktivasi mendesak, serta warga yang masih berada dalam masa transisi 90 hari setelah status kepesertaannya dinonaktifkan.

Untuk menjaga ketepatan sasaran secara berkelanjutan, Kementerian Sosial membuka 34 kanal pemutakhiran data yang sejauh ini telah memperbarui data 25,3 juta keluarga melalui peran pendamping PKH, partisipasi masyarakat umum, aparat pemerintah daerah, serta dukungan 1,57 juta agen perlindungan sosial terdaftar.

Selain ketepatan sasaran bantuan reguler, Saifullah turut melaporkan kinerja positif sejumlah layanan sosial lainnya, seperti program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang terealisasi sebesar 92,71 persen dengan capaian layanan lanjut usia dan anak melampaui target.

Program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) juga tercatat telah menjangkau 122.104 keluarga penerima manfaat (KPM), sementara pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) menjangkau 3.151 kepala keluarga (KK) atau melampaui target yang ditetapkan.

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