JawaPos.com - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono merespons soal ratusan truk operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih atau KDKMP yang terparkir di hamparan lahan kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

Ferry mengeklaim ratusan truk tersebut kini sudah mulai didistribusikan ke sejumlah gerai Kopdes Merah Putih yang berada di wilayah Jabodetabek dan sebagian wilayah di Pulau Jawa.

"Sudah mulai didistribusikan kok," kata Ferry usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Pangan, Senin (23/11).

Sebelumnya, Ombudsman RI sempat menyoroti kondisi ratusan truk operasional Kopdes Merah Putih tersebut.

Anggota Ombudsman RI Radian Syam mengatakan, penumpukan kendaraan itu tidak terlepas dari belum maksimalnya operasional Kopdes di sejumlah daerah.

Karena itu, Ombudsman mendorong agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut.

"Kami juga mendorong jangan sampai kemudian hal ini ditelantarkan karena ini kan juga nanti akan dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru," ujar Radian dalam konferensi pers, Rabu (18/11) lalu.

Baca Juga:Menkop Dorong Kopdes Merah Putih Kuasai Rantai Pasok Beras