JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pihaknya mengganti penyebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi Kelompok Ekstrimis Bersenjata (KEB).

Pernyataan tersebut disampaikan Agus di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, saat ditanya para wartawan soal penggantian penyebutan nama tersebut.

"Sudah ada perpres dari bapak Presiden bahwa kami sepakat untuk penyebutannya kelompok ekstremis bersenjata," kata Agus kepada pers.

Agus menjelaskan penggantian nama OPM bertujuan menghindari potensi terjadi polarisasi politik yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.

Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci potensi polarisasi politik seperti apa yang mungkin terbentuk jika TNI tetap menggunakan istilah OPM.

Dia menjelaskan akan ada peraturan presiden yang ditujukan untuk mengubah penyebutan nama OPM tersebut sehingga menjadi nomenklatur baru untuk semua lembaga.

Agus memastikan pola penanganan kelompok tersebut masih sama yakni dengan metode humanis. Penanganan secara humanis, lanjut dia, juga akan diikuti dengan tindakan tegas dan terukur oleh TNI jika kelompok tersebut melalukan aksi yang mengancam keamanan masyarakat.

Sebelumnya, Agus menegaskan pihaknya menggunakan nama OPM kepada kelompok separatis di Papua setelah penggunaan nama Kelompok Krimininal Bersenjata. Pergantian nama KKB menjadi OPM itu terjadi pada 5 April 2024. "Mereka sendiri menamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sama dengan OPM," katanya di Jakarta, Rabu (4/10/2024).

Agus menilai keberadaan OPM sudah sangat meresahkan karena kerap melakukan penganiayaan kepada warga sipil di Papua.