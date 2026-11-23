JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali mengganti pengisi jabatan kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Irjen Pol Langgeng Purnomo yang belum genap bertugas dua bulan dimutasi ke Sulawesi Tenggara.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Telegram Nomor ST/2600/XI/KEP/2026, Suyudi juga memindahkan Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid.

Menurut pemerhati isu-isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, mutasi kapolda Jogja dan Kapolda Bengkulu boleh jadi merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Kapolri Suyudi.

Mengingat kedua kapolda tersebut belum lama bertugas di pos masing-masing. ”Mutasi Kapolda Bengkulu dan DIY (Jogja) bisa jadi salah satu bentuk evaluasi. Apalagi bila melihat Kapolda DIY belum genap dua bulan menjabat,” kata dia pada Senin (23/11).

Sebelum mutasi terjadi, sejumlah elemen masyarakat di Jogja menggelar aksi demo yang berujung rusuh. Kapolri Suyudi bahkan turun langsung ke Jogja untuk memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga. Mutasi kemudian terjadi dan kapolda Jogja ikut diganti.

Bagi ISESS, mutasi jabatan di tubuh Polri memang tidak seharusnya menjadi ajang bagi-bagi jabatan atau penghargaan. Bambang menekankan, mutasi mestinya dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kesamaan angkatan atau kepentingan lain tidak boleh menjadi bahan pertimbangan.

”Mutasi-mutasi yang cepat itu bagus sebagai bentuk evaluasi kinerja. Dan bisa dijadikan warning bagi semua pihak, bahwa pergantian bisa dilakukan kapan saja bila tak sejalan dengan visi kapolri,” imbuhnya.

Dengan banyaknya mutasi di awal masa penugasan Suyudi, Bambang melihat hal serupa masih mungkin kembali terjadi. Setidaknya sampai 100 hari kerja orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut. Menurut dia, sebelum 100 hari, Suyudi memang perlu melakukan konsolidasi internal dan evaluasi menyeluruh.

”Publik tentu mengapresiasi langkah-langkah progresif yang dilakukan kapolri. Tetapi, penyakit di tubuh Polri itu sudah sangat kronis. Jadi, perbaikannya tidak bisa hanya sekedar melakukan rotasi jabatan dengan SK mutasi saja,” lanjut Bambang.

Selain mutasi jabatan, ISESS mendorong dilakukan perbaikan yang lebih sistemik dan substansial di tubuh Polri. Hal itu penting untuk memastikan mutasi dan rotasi bukan hanya ’pergantian pemain’ belaka. Melainkan sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah sampai ke akarnya.

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