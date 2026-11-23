JawaPos.com - Momentum empat abad kelahiran Syekh Yusuf Al-Makassari dimanfaatkan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) untuk memperluas diplomasi budaya lintas benua melalui pembangunan museum di Cape Town, Afrika Selatan, pengusulan naskah ke UNESCO, serta rencana produksi film biopik.

Langkah tersebut dirancang agar jejak pemikiran dan perjuangan sang pahlawan nasional tetap hidup sekaligus menjangkau audiens global.

Pembangunan Museum Syekh Yusuf dan Rumah Budaya Indonesia akan menempati lahan seluas 2.000 meter persegi di sekitar kompleks makam sang ulama, kawasan Macassar, Cape Town.

Fasilitas ini disiapkan menjadi ruang aktivitas seni, pusat riset sejarah, serta titik temu bagi diaspora Indonesia di Afrika Selatan.

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menjelaskan, proyek fisik di Cape Town merupakan kelanjutan kunjungan diplomasi budaya yang dilakukan saat pertemuan tingkat menteri kebudayaan G20 pada Oktober 2025. Kehadiran fasilitas tersebut menegaskan posisi historis sang tokoh lintas kawasan.

"Syaikh Yusuf Al-Makassari adalah jembatan peradaban antara Nusantara dan Afrika Selatan," ujar Fadli Zon dalam keterangan resminya.

Sosok yang lahir pada 1626 ini dipandang bukan sekadar ulama dan pemikir tasawuf, melainkan juga pejuang antikolonialisme yang rekam jejaknya membentang dari Indonesia, Sri Lanka, hingga Afrika Selatan. Karena itu, negara mengambil peran aktif menjaga keberlanjutan warisan intelektualnya.

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"Upaya-upaya ini merupakan bentuk penghormatan atas segala pemikiran, perjuangan, dan keteguhan hatinya," tegasnya.

Di luar pembangunan fisik, Kemenbud mengupayakan masuknya delapan manuskrip penting karya Syekh Yusuf ke daftar Memory of the World (MoW) UNESCO.

Pengajuan ini melibatkan Perpustakaan Nasional RI yang menyumbang tiga naskah serta Universitas Leiden, Belanda, dengan lima koleksi naskah.

Untuk penguatan literasi di dalam negeri, Kemenbud bekerja sama dengan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) sejak April 2026 guna menyusun buku edisi kritis suntingan karya sang ulama.

Tim mengkaji tiga bundel manuskrip kuno dari perpustakaan istana Kesultanan Banten berkode A 45, A 101, dan A 108 yang berisi sekitar 23 karya, lalu membandingkannya dengan lima naskah di Perpustakaan Universitas Leiden (UBL) dan KITLV.

Fadli mengarahkan agar penerbitan buku tersebut menyandingkan teks asli berbahasa Arab langsung dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Opsi penerjemahan ke bahasa Inggris juga disiapkan untuk memperluas akses pembaca internasional, khususnya publik di Afrika Selatan.

"Kami ingin memastikan warisan pemikiran beliau dapat menjadi warisan budaya dan peradaban bagi generasi mendatang," imbuh Fadli.

Upaya merawat memori sejarah Syekh Yusuf juga diarahkan ke medium audio-visual agar lebih dekat dengan generasi muda.

Kemenbud menjajaki produksi film biopik bersama Mizan Production sejak April lalu dengan dukungan skema fasilitasi matching fund Dana Indonesia Raya.

Penyusunan skenario film akan bertumpu pada riset akademik, termasuk disertasi dan karya ilmiah, demi menjaga ketepatan sejarah serta kedalaman spiritualitas tokoh.