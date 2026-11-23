JawaPos.com - Sebanyak 25 korban jiwa kebakaran pabrik permen PT Ponnusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, dilaporkan telah ditemukan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut jumlah korban tersebut sebagai angka yang sangat besar dan menjadi tragedi memilukan bagi dunia ketenagakerjaan.

"Yang pertama, tentu kita semua berduka atas tragedi ini yang terjadi di pabrik PT Ponnusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang. Tadi dilaporkan sudah korban 25 orang. Ini angka yang sangat-sangat besar," kata Yasierli kepada wartawan, Senin (23/11).

Ia menegaskan, keselamatan pekerja harus menjadi perhatian utama setiap perusahaan. Menurutnya, nyawa pekerja tidak bisa dinilai dengan materi apa pun karena mereka merupakan aset penting perusahaan.

"Dan kalau sampai kejadian tragedi seperti ini sekian banyak yang meninggal, tentu ini sesuatu yang sangat menyesakkan kita semua," ucapnya.

Atas tragedi tersebut, Menaker menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban dan keluarga yang terdampak. Ia juga menyampaikan doa bagi keluarga yang hingga kini masih menunggu kabar anggota keluarganya.

"Oleh karena itu, atas nama pribadi, atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, atas nama pemerintah, kami menyampaikan rasa duka yang sangat-sangat mendalam. Pikiran dan doa kami untuk para pekerja yang menjadi korban dan juga tadi para keluarga yang saat ini mungkin masih menunggu kabar dengan penuh kecemasan," tuturnya.