JawaPos.com - Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar peringatan Hari Anak Sedunia. Dalam momentun ini, mereka berharap anak-anak bisa memanfaatkan teknologi secara bijak.

Tahun ini, Kemen PPPA bersama KPOTI mengkakhiri rangkaian dengan Festival Anak Bermain kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Tahun ini peringatan mengangkat tema My Day. My Rights. My Future.

Sebanyak 17 Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional dihadirkan secara gratis, mulai dari memutar gasing, bermain congklak, melompat di petak engklek hingga berjalan diatas egrang dan bakiak.

Sekitar 1.290 pengunjung berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang juga diisi dengan pernyataan bersama untuk mendukung pemenuhan hak anak atas waktu luang dan bermain.

Festival Anak Bermain telah berlangsung sejak 1 November 2026 setiap Minggu pagi. Dengan melibatkan berbagai komunitas seperti Traditional Games Returns (TGR), Temen Main dan Komunitas Pelangi untuk menyajikan ragam permainan rakyat dan olahraga tradisional dan workshop, secara keseluruhan tercatat sekitar 5.160 pengunjung ikut memeriahkan rangkaian festival ini.

Ketua Umum KPOTI, Arsjad Rasjid mengatakan, anak-anak perlu mengenal permainan rakyat dan olahraga tradisional. Dengan begitu, mereka tidak hanya berkutat kepada kemajuan teknologi.

"Bersama Kementerian PPPA dan GBK, kami menghadirkan ruang bermain keluarga di ruang publik. Harapannya, anak-anak Indonesia tetap bisa memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa kehilangan ruang untuk bermain, berteman dan mencintai budayanya," ujar Arsjad, Senin (23/11).

Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan bahwa festival ini juga menjadi sarana pemenuhan hak anak untuk bermain. Program ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan gawai oleh anak.

"Sejalan dengan tema Hari Anak Sedunia, bermain adalah hak anak dan nilai-nilai seperti kebersamaan, kebhinekaan, sportivitas dan kreativitas yang terkandung didalam permainan rakyat dan olahraga tradisional menjadi bekal penting bagi masa depan mereka," ujarnya.

Guna menghidupkan kembali permainan rakyat dan olahraga tradisional di era digital, KPOTI dan Kemen-PPPA berharap Festival Anak Bermain dapat terus dikembangkan di berbagai daerah melalui kolaborasi dengan komunitas pelestari permainan rakyat dan olahraga tradisional bersama mitra strategis setempat agar semakin banyak anak yang dapat menikmati kegiatan serupa di lingkungan mereka.