JawaPos.com - Untuk memperkuat pencegahan terjadinya tindak kekerasan dan memberikan perlindungan kepada para santri di lingkungan pesantren, Kementerian Agama (Kemenag) menjalin kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren Kemenag Basnang Said menegaskan hal itu dalam Muhalaqah Pesantren di Pondok Pesantren Arrisalah Lirboyo, Kediri, Jawa Timur (Jatim). Lewat agenda tersebut, kedua kementerian mengajak pemangku kepentingan pesantren berdialog.

Arifatul mengakui, pesantren punya karakteristik dan tradisi pengasuhan yang khas. Karena itu, penerapan prinsip pesantren ramah anak perlu tetap menghormati nilai-nilai kepesantrenan, tradisi keilmuan, adab, dan kearifan lokal yang selama ini menjadi fondasi pendidikan dalam pondok.

”Upaya perlindungan anak di pesantren merupakan bagian dari menjaga amanah yang dititipkan wali santri dan juga amanah yang dipercayakan oleh masyarakat,” kata dia dalam keterangan pada Senin (23/11).

Senada dengan Arifatul, Basnang menyatakan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan pesantren penting dilakukan. Tujuannya agar sistem pendidikan dan pengasuhan di pesantren berjalan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan keamanan semua pihak.

”Penguatan kapasitas pengasuh, pendidik, pengelola, dan seluruh unsur pesantren menjadi langkah penting agar prinsip perlindungan anak dapat diterapkan secara nyata dalam kebijakan, budaya, maupun aktivitas keseharian di lingkungan pondok pesantren,” terang dia.

Karena itu, dalam kerangka pesantren ramah anak, pengasuhan tidak cukup hanya berorientasi pada kedisiplinan dan pembentukan karakter. Pendekatan yang digunakan harus bersifat humanis, edukatif, dialogis, serta bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perundungan, dan perlakuan yang merendahkan martabat.





Dengan begitu, pesantren menjadi ruang pendidikan yang aman sekaligus mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial para santri. Selain pengasuhan, aspek lingkungan turut disorot. Konsep pesantren ramah lingkungan mendorong terciptanya ekosistem pesantren yang bersih, sehat, tertata, dan berkelanjutan.

”Melalui pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, pengelolaan sampah, penghematan air dan energi, penghijauan, serta penanaman kesadaran ekologis kepada seluruh warga pesantren,” terang Basnang.