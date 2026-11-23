JawaPos.com - Badan Kominikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) sebagai representasi negara memastikan bakal mengawal pemulihan pasca kebakaran di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Kebakaran itu melanda Kampung Adat Baduy.

Tenaga Ahli Utama Bakom Muhamad Hidayat menyampaikan bahwa kehadiran Pemerintah Pusat merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah daerah, sekaligus upaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak segera ditindaklanjuti.

”Pemerintah Pusat hadir untuk memastikan proses pemulihan ini benar-benar dikawal,” kata Hidayat dalam keterangan resmi pada Senin (23/11). Hal itu ditegaskan oleh Hidayat saat bertandang ke lokasi terdampak kebakaran pada Minggu (22/11). Dia menyebut, Pemerintah Provinsi Banten memegang komando di lapangan, sementara Pemerintah Pusat membantu mengkomunikasikan kebutuhan masyarakat.

”Termasuk dukungan logistik dan kebutuhan untuk pemulihan permukiman. Dalam pelaksanaannya di lapangan, juga kolaborasi dengan unsur masyarakat dan lembaga kemanusiaan,” terang dia.

Menurut Hidayat, pemulihan kawasan Baduy membutuhkan penanganan yang tidak hanya cepat, melainkan juga harus tetap memperhatikan karakteristik masyarakat adat dan ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut.

Karena itu, komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga masyarakat menjadi sangat penting. Tujuannya agar bantuan dapat diberikan secara tepat dan sesuai kebutuhan.

”Yang kami lihat di sini bukan sekadar persoalan membangun kembali rumah yang terbakar. Ada ketentuan adat, ada waktu yang harus diperhatikan, dan ada kebutuhan masyarakat yang harus segera direspons,” ujarnya.

Karena itu, Pemerintah Pusat akan terus mengawal proses pemulihan tersebut. Hidayat menyampaikan, upaya pemerintah mengawal pemulihan di kampung adat tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk terus memperhatikan dan berpihak terhadap masyarakat adat di Indonesia.



Dalam keterangan yang sama, Kepala Desa Kanekes Jaro Oom menjelaskan bahwa proses pembangunan rumah di wilayah Baduy memiliki ketentuan adat dan waktu tertentu yang harus dipatuhi masyarakat. Kondisi itu membuat percepatan bantuan menjadi penting agar warga yang kehilangan tempat tinggal segera membangun kembali rumah mereka.

”Kalau masalah bantuan seperti untuk bikin rumah, kami juga mengharapkannya agar dipercepat. Kasihan juga dengan warga kami. Di sini, membangun rumah ada jendela waktunya dan harus mengikuti ketentuan adat,” ujar Jaro Oom.

Dia pun menjelaskan, Desember menjadi salah satu waktu yang memungkinkan masyarakat untuk membangun kembali rumah mereka. Setelah periode tersebut berakhir, masyarakat akan memasuki masa larangan selama sekitar empat bulan sehingga pembangunan rumah tidak dapat dilakukan sebagaimana biasanya.