JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar pemeriksaan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pemeriksaan ini terkait syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).

DKPP menerima empat pengaduan terkait dugaan pemeriksaan etik yang menyasar Pimpinan KPU dan Bawaslu RI. Mereka terdiri atas Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin bersama enam anggota KPU RI, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan Iffa Rosita.

Selain jajaran KPU, pengadu juga menyertakan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja beserta empat anggotanya, yaitu Puadi, Lolly Suhenty, Herwyn J.H. Malonda, dan Totok Hariyono sebagai pihak teradu.

Mereka diadukan terkait substansi Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 (PKPU 19/2023) dalam berbagai tahapan penyusunannya yang melibatkan pihak eksternal. Tahapan yang dipersoalkan mencakup uji publik, rapat dengar pendapat, hingga proses harmonisasi peraturan.

Selain itu, Ketua dan Anggota KPU RI juga didalilkan tidak memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu RI. Kondisi tersebut disebut menyebabkan Bawaslu tidak dapat melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen calon wakil presiden.

Aduan lainnya berkaitan dengan dugaan tidak dilakukannya verifikasi faktual oleh KPU RI kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kini bernama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Sementara itu, jajaran Bawaslu RI turut diadukan atas dugaan kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan selama proses penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Sekretaris DKPP Syarmadani menjelaskan, empat perkara tersebut akan diperiksa secara bersamaan. Namun, pelaksanaan pemeriksaan dibagi ke dalam beberapa hari karena banyaknya pihak yang harus memberikan keterangan di persidangan.

“Pihak Pengadu yang terbagi principal dan kuasa hukum saja berjumlah 35 orang. Belum lagi dengan Pihak Terkait dan Saksi yang akan dihadirkan. Hal ini membuat kami membuat penyesuaian tentang pelaksanaan sidang,” kata Syarmadani kepada wartawan, Senin (23/11).

Syarmadani menjelaskan, DKPP telah menyusun empat tahapan agenda pemeriksaan. Sidang pertama pada 23 November 2026 akan difokuskan untuk mendengarkan keterangan para pengadu sekaligus jawaban dari pihak teradu.

Kemudian, pada 24 November 2026, persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan pihak terkait. Sehari setelahnya, 25 November 2026, DKPP akan memeriksa saksi, saksi ahli, serta alat bukti yang diajukan para pihak.

Adapun agenda terakhir dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember 2026. Sidang tersebut akan digunakan untuk mendalami keterangan yang sebelumnya telah disampaikan oleh seluruh pihak dalam persidangan.

“Semua agenda yang berlangsung di hari yang berbeda itu akan dimulai pukul 09.00 WIB pada setiap hari pelaksanaan sidang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Syarmadani mengungkapkan, terdapat tiga pihak yang akan dimintai keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang pada 24 November 2026.

Mereka adalah Ketua Komisi II DPR RI periode 2019-2024, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, serta Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

DKPP juga memastikan pemanggilan seluruh pihak telah dilakukan sesuai prosedur. Hal tersebut mengacu pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Syarmadani.

Ia menambahkan, seluruh rangkaian pemeriksaan dapat disaksikan masyarakat karena persidangan DKPP terbuka untuk umum. Masyarakat maupun awak media yang ingin mengikuti langsung jalannya sidang dipersilakan datang ke lokasi sebelum pemeriksaan dimulai.

“Silahkan hadir sebelum sidang dimulai,” ujarnya.