JawaPos.com - Melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2600/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2-26, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memutasi Komjen Pol Hendro Pandowo. Mutasi tersebut dilakukan selang beberapa hari pasca putusan etik Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Dalam sidang etik yang berlangsung pada Selasa pekan lalu (17/11), Komjen Hendro Pandowo memimpin jalannya sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Dalam persidangan itu, Irjen Eko yang duduk sebagai terduga pelanggar diputus telah melakukan perbuatan tercela dan dihukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Pasca putusan itu, Kapolri Suyudi memutasi Hendro dari tugas lamanya di Kementerian Hukum (Kemenkum). Dia ditarik kembali ke institusi Polri dengan penugasan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri. Mutasi terhadap Hendro dilakukan bersamaan dengan ratusan personel Polri lainnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Dia memastikan penempatan dan penugasan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

”Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” kata Isir dikutip Senin (23/11).

Selain Hendro, sejumlah kapolda dimutasi oleh Suyudi. Misalnya Irjen Pol Alfred Papare yang mendapat penugasan sebagai Kapolda Papua, Irjen Pol Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat, dan Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan sebagai Kapolda Bengkulu.

Kemudian ada nama Irjen Pol Langgeng Purnomo sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Abioso Seno Aji sebagai Kapolda DIY, serta Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Beberapa pejabat juga mendapat penugasan sebagai Wakapolda di berbagai wilayah.

Diantaranya Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro sebagai Wakapolda DIY, Brigjen Pol Donny Adityawarman sebagai Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol I Gusti Kade Budhi Harryarsana sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara, serta Kombes Pol Sugeng Hariyanto sebagai Wakapolda Maluku Utara.

Kepada para pejabat yang telah menyelesaikan penugasan sebelumnya, Polri menghaturkan terima kasih. Sementara kepada para pejabat yang mendapat amanah baru diminta segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing.