JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Dia juga memberikan dukungan kepada keluarga pekerja yang hingga kini masih menanti kepastian nasib anggota keluarganya setelah insiden kebakaran yang terjadi pada Sabtu (21/11) sore.

“Saya turut berduka cita bagi keluarga yang kehilangan orang tercinta. Bagi yang masih menunggu kabar, saya berharap segera ada kepastian,” kata Rano dalam keterangannya, Senin (23/11).

Rano meminta Polda Banten mengusut secara menyeluruh penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam peristiwa yang mengakibatkan banyak pekerja menjadi korban tersebut.

Menurutnya, penyelidikan tidak cukup hanya mengungkap sumber api. Aparat juga perlu mendalami kondisi fasilitas keselamatan di dalam pabrik, terutama terkait kesiapan sarana evakuasi dan peluang para pekerja untuk menyelamatkan diri ketika kebakaran terjadi.

“Keluarga berhak tahu mengapa kebakaran ini menelan begitu banyak korban. Kalau ada kelalaian yang menyebabkan pekerja kehilangan nyawa, pihak yang bertanggung jawab harus diproses hukum,” tegasnya.

Diketahui, kebakaran terjadi di pabrik PT Fonusa Agung Mulia yang berada di Kawasan Industri Pancatama, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, pada Sabtu sore. Petugas baru berhasil memadamkan api sekitar pukul 06.30 WIB pada Minggu (22/11) pagi.

Hingga pencarian dihentikan sementara pada Minggu petang, tim gabungan telah mengevakuasi sebanyak 24 kantong jenazah ke RS Bhayangkara Banten.

Selanjutnya, jenazah tersebut menjalani proses identifikasi untuk memastikan identitas masing-masing korban.

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan dalam keterangannya pada Minggu malam menyebutkan masih ada sekitar 50 karyawan yang belum diketahui keberadaannya.

Kepolisian masih melakukan pencocokan data karena terdapat pekerja yang semestinya telah menyelesaikan sif, tetapi masih berada di area pabrik.

Rano mengapresiasi keterlibatan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dalam penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran.

Namun, dia menekankan pentingnya menggabungkan hasil pemeriksaan forensik dengan keterangan para pekerja yang berhasil selamat dari insiden tersebut.

Menurut Rano, kesaksian para pekerja dapat membantu penyidik menyusun kronologi secara lebih utuh.

Mulai dari awal munculnya tanda bahaya, mekanisme penyampaian peringatan, hingga akses keluar yang tersedia ketika para pekerja berusaha menyelamatkan diri.

“Misalnya, apakah alarm terdengar sampai ke ruang produksi? Apakah pintu darurat bisa dibuka dari dalam? Pekerja yang berada di sana bisa menjelaskan apa yang mereka alami. Keterangan itu perlu diuji dengan kondisi di lapangan,” tegas Rano.

Legislator asal Banten tersebut juga meminta penyidik memeriksa seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas keselamatan kerja.

Hal itu mencakup riwayat perawatan peralatan, hasil inspeksi terakhir, hingga tindak lanjut manajemen terhadap temuan yang berpotensi membahayakan pekerja.

Dia menilai dokumen tersebut penting untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan standar keselamatan di lingkungan pabrik terpenuhi.

Termasuk mengetahui kapan pemeriksaan dilakukan, siapa yang menerima laporannya, serta apakah rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan sebelum kebakaran.

“Kalau pernah ada peringatan soal keselamatan, telusuri sampai ke pihak yang punya kewenangan mengambil keputusan. Siapa yang menerima laporan, tindakan apa yang diambil, dan apakah keputusan itu berdampak pada keselamatan pekerja? Di situlah pertanggungjawabannya harus diperjelas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rano meminta pihak manajemen PT Fonusa Agung Mulia bersikap terbuka dan kooperatif selama proses penyelidikan berlangsung.

Perusahaan diminta menyerahkan data pekerja berdasarkan sif, dokumen pemeriksaan keselamatan, serta rekaman kamera pengawas atau CCTV yang masih tersedia.

Dia juga mendorong Polda Banten memberikan informasi perkembangan penyelidikan secara berkala kepada keluarga korban.

Menurutnya, keterbukaan informasi sangat dibutuhkan, terutama bagi keluarga yang masih menunggu hasil identifikasi maupun kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya.