JawaPos.com - Wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, disebut bukan perkara sederhana dan wajib dikaji secara mendalam dari sisi ekologis maupun perilaku satwa.

Pakar biologi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Nur Hidayatullah Romadhon menjelaskan, Badak Jawa yang selama ini mendiami Ujung Kulon telah membentuk pola adaptasi yang spesifik terhadap karakteristik lingkungan, sumber pakan, serta dinamika ekosistem setempat.

"Badak Jawa telah hidup dalam ekosistem Ujung Kulon yang memiliki dinamika lingkungan tersendiri. Kemampuan bertahan dalam habitat tersebut tentu tidak terlepas dari hubungan antara perilaku satwa, ketersediaan sumber daya, dan karakteristik lingkungannya," ujarnya, Senin (23/11).

Maka dari itu, kata dia, sebelum berbicara mengenai pemindahan, perlu terlebih dahulu memahami bagaimana Badak Jawa merespons gangguan alam dan memanfaatkan habitatnya untuk berlindung.

Dayat pun menyoroti perbedaan karakteristik ekologis antara Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Alas Purwo. Meskipun kedua kawasan konservasi tersebut sama-sama beriklim tropis, hal itu tidak serta-merta menjamin kecocokan dengan kebutuhan biologis Badak Jawa.

Dalam konsep relung ekologis, satwa liar memerlukan kombinasi faktor pendukung yang sangat spesifik, mulai dari jenis vegetasi, ketersediaan tumbuhan pakan, sumber air, kondisi tanah, hingga struktur hutan.

"Kalau hanya karena sama-sama tropis lalu dianggap cocok, tentu konservasi menjadi sangat mudah. Tinggal mencari hutan, lalu memindahkan badaknya. Sayangnya, ekologi tidak sesederhana itu," tegasnya.

Dengan populasi abadak Jawa yang sangat terbatas di alam liar, kegagalan beradaptasi di habitat baru justru dapat memicu risiko fatal bagi kelangsungan hidup spesies tersebut.

Kendati demikian, Dayat tidak menolak konsep pembentukan populasi kedua sebagai strategi jangka panjang untuk menekan risiko kepunahan.

Namun, penentuan lokasi tujuan harus berpijak pada riset ekologis yang komprehensif, bukan sekadar ketersediaan lahan hutan.

Ia menilai, upaya mitigasi bencana bagi Badak Jawa tidak harus selalu ditempuh lewat pemindahan fisik ke luar daerah, melainkan dapat dimaksimalkan melalui beberapa langkah strategis di habitat aslinya.

Seperti penguatan kualitas habitat dan konektivitas dengan menjaga keutuhan ekosistem dan koridor pergerakan alami satwa di Ujung Kulon.

Kemudian pemetaan wilayah rawan bencana dengan cara mengidentifikasi titik aman dan zona perlindungan alami saat terjadi gangguan alam.

Langkah selanjutnya adalah pemantauan perilaku satwa dengan meneliti mekanisme respons alami badak dalam menghadapi perubahan lingkungan.