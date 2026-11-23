JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminya seluruh jajarannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim hujan. Antisipasi ini diambil terutama di wilayah yang memiliki risiko bencana banjir dan tanah longsor.

“Kami telah menyiapkan tim siaga dan menginstruksikan seluruh balai, kepala satuan kerja (Kasatker), serta pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk selalu siaga, terutama saat memasuki musim hujan secara menyeluruh,” kata Dody dikutip dari Antara dalam keterangannya di Jakarta Senin (23/11) “Khusus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, fokus kesiapsiagaan diarahkan pada penanganan banjir dan longsor,” tambah Dody.

Selain itu, Kementerian PU juga mempercepat normalisasi sungai dan muara untuk mengembalikan kapasitas tampung aliran air serta mengurangi risiko luapan saat hujan. Dody memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sungai dan muara yang mengalami pendangkalan. Untuk itu, percepatan normalisasi sungai dan muara menjadi salah satu prioritas penanganan Kementerian PU.

Bahkan, dalam rapat kabinet terbatas bersama Presiden, Dody meminta dukungan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan agar dapat turut mengerahkan personel untuk mempercepat pekerjaan normalisasi tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sekaligus Kepala Satgas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang PU Adenan Rasyid mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat imbauan kepada seluruh unit kerja di seluruh daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan melalui empat langkah utama.

Pertama, mengaktifkan kembali posko-posko kesiapsiagaan di setiap balai dan satuan kerja untuk meningkatkan kewaspadaan di lokasi-lokasi rawan bencana. Kedua, melakukan pemetaan daerah rawan bencana serta pemantauan dan inspeksi infrastruktur secara proaktif.

Ketiga, memastikan ketersediaan seluruh peralatan dan sumber daya pendukung dalam jumlah yang memadai dan siap pakai di titik-titik rawan yang telah diidentifikasi.

Keempat, melakukan pemantauan perkembangan cuaca secara berkala melalui kanal resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai dasar langkah antisipasi menghadapi musim hujan dan periode Natal-Tahun Baru.

Adenan menambahkan khusus untuk wilayah Sumatera, penanganan diarahkan tidak hanya pada pemulihan infrastruktur yang terdampak. Tetapi juga memastikan seluruh fungsi infrastruktur tetap berjalan. Konektivitas jalan harus dipertahankan agar jalur evakuasi, distribusi logistik, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat tidak terhambat.