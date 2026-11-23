JawaPos.com - Viral sebuah foto yang memperlihatkan sejumlah pria berseragam loreng menggiring kawanan badak jawa ke dalam sebuah truk menjadi perbincangan di media sosial.

Dalam gambar tersebut, beberapa pria terlihat membawa tongkat saat proses penggiringan berlangsung.

Kemunculan foto itu memancing beragam reaksi warganet.

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Tidak sedikit yang mempertanyakan kebenaran gambar tersebut, mengingat badak jawa merupakan salah satu satwa paling langka dan dilindungi di Indonesia.

"Gaesss. Apakah sudah terjadi pemindahan Badak Bercula 1 TN Ujung Kulon nya?? ini kenapa TNI yang mindahin nya, kan harusnya para pakar dan ahli jelas jelas negara sudah tidak mau mendengarkan rakyat," tulis @wiwiemasao dalam akun media sosial Threads.

"SAFE BADAK BECULA 1 TN UJUNG KULON Indonesia sadar, Sadar diRampok kekeyaan alam untuk segelintir pejabat," sambungnya.

Unggahan itu mendapat 353 penyuka dan 62 komentar dari warganet di Threads. Mereka mempertanyakan apakah gambar yang diunggah ke dalam media sosial tersebut fakta atau rekayasa.

Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) memastikan gambar yang beredar luas tersebut bukan dokumentasi kejadian sebenarnya, melainkan hasil rekayasa artificial intelligence (AI).

Kepala Balai TNUK Ardi Andono menegaskan, foto yang viral itu merupakan hasil kecerdasan buatan. Dia memastikan tidak ada kejadian seperti yang digambarkan dalam unggahan tersebut.

"Ada aja yang percaya, itu buatan AI," kata Ardi kepada wartawan, Minggu (22/11).

Dia menjelaskan, badak jawa bukan jenis satwa yang bisa dengan mudah diarahkan atau digiring seperti hewan ternak.

Menurut dia, karakteristik dan perilaku satwa liar tersebut membuat proses untuk sekadar menjumpainya di habitat alami saja tidak mudah.