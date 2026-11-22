JawaPos.com – Putri dari Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Dinda Ghania, menjadi sasaran perundungan atau bullying di media sosial. Perundungan itu salah satu gambaran bagaimana dinamika politik dapat merambah kehidupan pribadi seseorang.

Konselor psikologis Aisyah Chandra Asri menilai, persaingan politik seharusnya tidak melibatkan anggota keluarga, terlebih anak-anak, sebagai sasaran serangan di media sosial. Perbedaan pilihan maupun ketidakpuasan terhadap seorang tokoh politik bukan alasan untuk melampiaskan kemarahan kepada pihak yang tidak memiliki kaitan langsung dengan persoalan tersebut.

Dalam kajian psikologi, perilaku semacam itu dikenal sebagai displacement. Istilah tersebut merujuk pada mekanisme pertahanan diri ketika seseorang mengalihkan emosi atau kemarahan dari sasaran sebenarnya kepada pihak lain yang dinilai lebih mudah dijangkau.

"Ini biasanya terjadi sebagai mekanismen pertahanan diri," kata Aisyah kepada wartawan, Minggu (22/11).

Aisyah menjelaskan, pengalihan emosi umumnya terjadi ketika seseorang merasa tidak mampu atau kesulitan mengekspresikan kemarahannya kepada pihak yang dianggap sebagai sumber masalah. Kondisi tersebut kemudian membuat individu mencari sasaran lain yang dinilai lebih aman untuk menjadi tempat pelampiasan.

Fenomena ini menjadi semakin memprihatinkan apabila terjadi dalam persaingan politik dan justru menjadikan anak sebagai korban akibat posisi atau persoalan yang melibatkan orang tuanya. Menurut Aisyah, perundungan di media sosial juga tidak bisa dipandang sebatas komentar negatif karena termasuk dalam bentuk kekerasan psikologis.

Ia menuturkan, kekerasan psikologis dapat muncul melalui tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan tujuan merusak harga diri, rasa aman, martabat, hingga kesejahteraan emosional seseorang.

"Kekerasan psikologis adalah pola perilaku yang secara sengaja, berupa dengan maksud merusak harga diri, rasa aman, martabat dan kesejahteraan emosional seseorang," tegasnya.

Lebih lanjut, Aisyah mengingatkan bahwa dampak cyberbullying terhadap anak dapat berlangsung serius. Apalagi, korban dalam kasus tersebut diketahui telah berusia 17 tahun dan tengah berada dalam fase perkembangan menuju kedewasaan.

Pada usia remaja, kemampuan kognitif dan kesadaran sosial anak memang sudah berkembang lebih baik. Namun, kemampuan untuk mengendalikan emosi serta menghadapi tekanan psikologis masih mengalami proses pematangan seiring perkembangan neurologis.

Situasi tersebut membuat perundungan yang terjadi secara berulang berpotensi mengganggu proses pembentukan identitas diri. Anak juga dapat kehilangan kepercayaan diri dan menjadi lebih sensitif terhadap penolakan maupun penilaian negatif dari lingkungan sosialnya.

Tidak hanya berdampak pada kondisi emosional, korban juga berisiko mengalami kecemasan, rasa malu, tekanan mental, hingga perasaan putus asa. Kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking juga dapat muncul ketika anak terus-menerus memikirkan serangan yang diterimanya.

Bahkan, tekanan psikologis berkepanjangan bisa memunculkan keluhan fisik, seperti gangguan tidur dan masalah pencernaan, termasuk gejala GERD.

"Sehingga bila ini berlangsung lama bisa mengganggu identitas diri hingga menurunkan kepercayaan diri," imbuhnya.

Dasco Akui Putrinya jadi Korban Bullying Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku tengah mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum menyikapi perundungan (bullying) di dunia maya yang dialami anaknya.

Ia menegaskan, tindakan perundungan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele karena dapat memberikan dampak buruk, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban.

"Saya sudah bicara dengan anak saya bahwa kemudian ya bully-bully ini memang sangat tidak sehat," ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).

Menurut Dasco, pengalaman yang dialami anaknya bukan tidak mungkin juga terjadi kepada anak-anak lain. Karena itu, dia memandang persoalan tersebut perlu disikapi secara serius agar tidak menjadi pembenaran bagi tindakan perundungan terhadap anak.

Dia juga menilai, perlu ada konsekuensi yang memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan perundungan. Terlebih, anak-anak semestinya tidak dibebani persoalan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab orang tua mereka.