JawaPos.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhadap 704 personel di lingkungan institusi Polri. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi, sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian di berbagai wilayah.

Kebijakan mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 yang diterbitkan pada 20 November 2026. Sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) mendapat penugasan baru, termasuk untuk mengisi posisi kepala kepolisian daerah (kapolda) dan wakil kepala kepolisian daerah (wakapolda).

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan pergantian jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika organisasi kepolisian. Selain sebagai bentuk pembinaan karier, rotasi juga diperlukan untuk menjaga efektivitas dan meningkatkan kinerja institusi.

"Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal," kata Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Minggu (22/11).

Menurut Isir, penentuan jabatan dilakukan melalui sejumlah pertimbangan agar personel yang ditugaskan memiliki kemampuan dan kapasitas sesuai dengan tanggung jawab yang akan diemban. Ia menegaskan, faktor integritas menjadi salah satu aspek penting dalam proses penempatan tersebut.

Dia berharap para personel yang memperoleh promosi maupun penugasan baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Terlebih, jabatan yang diberikan menuntut profesionalisme dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Dalam daftar mutasi tersebut, terdapat enam nama yang mendapat penugasan sebagai kapolda dan enam nama lain yang mendapatkan penugasan sebagai wakapolda di sejumlah wilayah.

Mereka akan memimpin jajaran kepolisian daerah sekaligus memastikan pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat berjalan optimal.

Berikut daftar enam perwira yang mendapat penugasan sebagai Kapolda:

1. Irjen Alfred Papare sebagai Kapolda Papua.

2. Irjen Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat.

3. Brigjen Augustinus Berlianto Pangaribuan sebagai Kapolda Bengkulu.

4. Irjen Langgeng Purnomo sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara.

5. Irjen Abioso Seno Aji sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

6. Irjen Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.