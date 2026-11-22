JawaPos.com – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penguatan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan memulihkan aset negara hasil tindak pidana.

DPR RI telah mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11) lalu. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum dalam mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan, sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

“Pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah progresif. Negara tidak boleh hanya berhenti menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga harus memiliki kemampuan memulihkan, mengambil kembali, dan mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan,” kata Sekretaris Eksekutif Garuda Institute Alexander Waas kepada wartawan Minggu (22/11).

Dia menjelaskan, cakupan pengaturan dalam UU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Regulasi tersebut juga mencakup aset yang berhubungan dengan sejumlah kejahatan lain, seperti terorisme dan pendanaan terorisme, narkotika dan psikotropika, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, penyelundupan manusia, serta perdagangan orang.

Selain itu, pengaturan tersebut turut menyasar tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi maupun kejahatan yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Menurut Alexander, upaya memberantas korupsi tidak seharusnya hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Negara juga harus memastikan kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan melalui pengembalian aset hasil kejahatan.

“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap hak-hak masyarakat seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sehingga merampas kembali aset hasil kejahatan merupakan bagian dari keadilan,” tegasnya.

Di sisi lain, Alexander menyoroti pentingnya pengawasan dalam penerapan UU Perampasan Aset. Dia mengapresiasi penjelasan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengenai perlunya klausul pengamanan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan aturan tersebut.

Dia menilai, pengawasan independen, keterbukaan melalui sistem digital, mekanisme pembuktian yang berkeadilan, serta kontrol terhadap penggunaan kewenangan harus menjadi perhatian utama. Dengan demikian, pelaksanaan undang-undang tetap mengedepankan prinsip negara hukum sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia.

“Perampasan aset harus menjadi instrumen penegakan hukum yang kuat, tetapi juga harus dijalankan secara akuntabel. Kewenangan yang besar harus disertai pengawasan yang kuat,” harapnya.

Lebih lanjut, Alexander memandang pengesahan regulasi tersebut sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Khususnya, terkait penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, penyelundupan, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.

“Pemerintahan Presiden Prabowo telah menegaskan komitmen pemberantasan korupsi sebagai bagian dari agenda nasional. Pengesahan UU Perampasan Aset ini menjadi salah satu bukti bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata," ujarnya.

Ia juga secara khusus memberikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia menilai, Dasco memiliki kontribusi penting dalam mendorong penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset hingga akhirnya disahkan menjadi undang-undang.

Menurutnya, upaya Dasco mengawal penyelesaian regulasi tersebut sesuai target, bahkan sebelum tenggat waktu yang sebelumnya ditetapkan, menunjukkan pentingnya kepemimpinan politik dan koordinasi antarlembaga. Hal itu sekaligus menjadi bukti bahwa agenda legislasi yang tertunda selama bertahun-tahun dapat dituntaskan melalui keseriusan dan komunikasi yang efektif.

“Apresiasi patut diberikan kepada Sufmi Dasco Ahmad. Beliau menunjukkan bahwa ketika ada komitmen politik, komunikasi yang efektif, dan keseriusan dalam mengawal agenda legislasi, maka persoalan yang telah bertahun-tahun tertunda dapat diselesaikan,” beber Alexander.

Selain Dasco, Alexander turut mengapresiasi Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman beserta seluruh anggota Komisi III yang telah terlibat dalam pembahasan regulasi tersebut secara intensif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.