JawaPos.com – Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid dimutasi dari jabatannya. Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 yang diterbitkan pada 20 November 2026.

Posisi Kapolda Bengkulu selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan. Sebelum mendapat penugasan tersebut, Augustinus menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (Kapuslitdatin) Badan Narkotika Nasional (BNN) periode 2022–2026. Sementara itu, Yudhi mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri.

Pergantian jabatan tersebut menjadi perhatian publik lantaran Yudhi sebelumnya sempat menuai sorotan, setelah videonya bersujud di hadapan sejumlah mahasiswa beredar luas di media sosial.

Peristiwa itu berlangsung ketika Yudhi menggelar pertemuan dengan perwakilan organisasi mahasiswa Cipayung Plus pada Kamis (19/11). Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggota kepolisian saat melakukan pengamanan aksi demonstrasi.

"Saya mohon maaf selaku pimpinan Polda Bengkulu. Mudah-mudahan peristiwa itu menjadi evaluasi bagi Polri karena apa yang dilakukan oknum itu seharusnya tidak terjadi," tegas Yudhi.

Yudhi juga berharap hubungan antara kepolisian dan mahasiswa tetap terjalin dengan baik. Menurutnya, kedua pihak perlu mengedepankan sikap saling menghormati agar penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung tanpa mengganggu tugas pengamanan.

Dia menginginkan mahasiswa tetap leluasa menyampaikan pendapat, sementara aparat kepolisian dapat menjalankan fungsi pengamanan secara profesional.

Meski surat mutasi Yudhi diterbitkan sehari setelah pertemuannya dengan mahasiswa Cipayung Plus, hingga kini belum ada keterangan resmi yang memastikan bahwa pergantian jabatan tersebut berkaitan dengan aksi Yudhi bersujud di hadapan mahasiswa.

Polri Mutasi Besar-besaran 704 Pati-Pamen, Termasuk 6 Kapolda

Mutasi itu juga dilakukan bersamaan dengan rotasi jabatan terhadap 704 personel, yang menyasar perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Dalam daftar mutasi tersebut, sejumlah perwira tinggi mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

Mereka di antaranya Irjen Pol Alfred Papare yang ditugaskan sebagai Kapolda Papua dan Irjen Pol Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat.

Selanjutnya, Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan dipercaya menjabat Kapolda Bengkulu. Kemudian, Irjen Pol Langgeng Purnomo ditunjuk sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Abioso Seno Aji sebagai Kapolda DIY, serta Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.

Pergantian jabatan juga menyasar sejumlah posisi Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda). Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo mendapat penugasan sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, dan Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu sebagai Wakapolda DIY.

Selain itu, Brigjen Pol Donny Adityawarman ditunjuk sebagai Wakapolda Bengkulu. Posisi Wakapolda Sulawesi Tenggara dipercayakan kepada Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, sedangkan Kombes Pol Sugeng Hariyanto mendapat penugasan sebagai Wakapolda Maluku Utara.

Penyegaran organisasi juga menjangkau sejumlah jabatan strategis di Markas Besar (Mabes) Polri. Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono ditugaskan sebagai Kadivkum Polri, Irjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru sebagai Wakalediklat Polri, serta Brigjen Pol Dwi Agus Prianto sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.

Tak hanya di tingkat pimpinan daerah dan Mabes Polri, pergeseran jabatan turut meliputi sejumlah posisi Kapolres serta jabatan lainnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dilakukan dalam organisasi Polri.

Menurutnya, penempatan personel tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan sejumlah aspek, mulai dari meritokrasi hingga rekam jejak integritas.

"Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal," ucap Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Minggu (22/11).

Johnny juga menyampaikan penghargaan kepada para pejabat yang telah menuntaskan tugas di jabatan sebelumnya. Sementara itu, personel yang memperoleh penugasan baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab masing-masing.