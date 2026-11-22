JawaPos.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah KH Haedar Nashir menyebutkan empat kriteria ideal wakil presiden.

Kriteria-kriteria tersebut yakni sejalan dengan presiden, berjiwa negarawan, komunikatif dengan seluruh komponen bangsa, serta memiliki relasi politik yang baik.

"Kita sepenuhnya percaya pada Presiden Prabowo Subianto. Dan saya yakin sudah dilakukan, di mana memilih wapres yang tentu satu, sejalan, seia sekata, sepaham, sepandangan dengan Presiden," katanya setelah menghadiri Resepsi Milad Ke-114 Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas, Minggu.

Ia mengatakan, keselarasan pandangan antara presiden dan wakil presiden menjadi hal penting karena keduanya harus menjadi satu kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kriteria kedua, kata dia, wakil presiden harus memiliki jiwa kenegarawanan dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

Selanjutnya, seorang wakil presiden harus memiliki kemampuan menjalin komunikasi dengan seluruh komponen bangsa tanpa diskriminasi.

Menurut dia, kemampuan tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan hubungan dengan berbagai elemen masyarakat sehingga dapat bersama-sama mendukung pembangunan nasional.

Adapun kriteria keempat, lanjut dia, seorang wakil presiden perlu memiliki relasi politik yang baik dengan berbagai kekuatan politik.

Ia mengatakan, presiden dan wakil presiden berada dalam sistem politik yang mengharuskan keduanya mampu membangun komunikasi dan hubungan dengan berbagai kekuatan politik.

Ia meyakini Presiden Prabowo Subianto telah mempertimbangkan berbagai aspek tersebut dalam menentukan sosok yang tepat untuk mendampinginya sebagai wakil presiden.

Sementara itu, saat memberikan tausiah dalam Resepsi Milad Ke-114 Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Haedar meminta seluruh kader Muhammadiyah mengedepankan dakwah yang positif dan konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

"Kalaupun kita melakukan kritik, lakukan kritik dengan etika Muhammadiyah, dengan kepribadian Muhammadiyah, bersifat adil dan korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana," katanya.

Ia mengatakan, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam kehidupan bangsa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Dalam keputusan Muktamar, Indonesia dipandang sebagai Negara Pancasila Darul Ahdi wa Syahadah yang menjadi landasan bagi Muhammadiyah untuk berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan.

Menurut dia, peran tersebut harus diwujudkan melalui dakwah yang membangun dan memberikan solusi, bukan pendekatan yang selalu berorientasi pada pertentangan.

Ia mengutip prinsip ad-da'wah lil-muwajahah, laisa ad-da'wah lil-mu'aradhah, yang bermakna dakwah untuk menghadirkan perubahan secara positif dan konstruktif, bukan semata-mata membangun pertentangan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas pimpinan dan kader Muhammadiyah agar dapat menjadi teladan di tengah masyarakat.

Selain itu, dakwah harus disampaikan dengan hikmah, nasihat yang baik, serta cara berdialog yang santun.

Menurut dia, pendekatan tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Muhammadiyah sekaligus memperluas kontribusi organisasi dalam kehidupan umat dan bangsa.

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