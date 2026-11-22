JawaPos.com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memutasi dan merotasi sejumlah pejabat utama, kepala kepolisian resor (kapolres), hingga perwira menengah di lingkungan Polda Metro Jaya.

Mutasi itu dilakukan berdasarkan empat surat telegram tertanggal 20 November 2026. Keempat surat telegram tersebut bernomor ST/2598/XI/KEP./2026, ST/2599/XI/KEP./2026, ST/2600/XI/KEP./2026, dan ST/2601/XI/KEP./2026.

Pada jajaran pejabat utama, jabatan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya diisi oleh Kombes Pol Harley H. Silalahi yang sebelumnya menjabat Penyidik Tindak Pidana Madya Tk. I Bareskrim Polri.

Sementara itu, jabatan Komandan Satuan Brimob (Dansatbrimob) Polda Metro Jaya beralih dari Kombes Pol Henik Maryanto kepada Kombes Pol Joni Afrizal Syarifuddin yang sebelumnya menjabat Kabagbinlatops Robinops Stamaops Polri.

Kombes Pol Henik Maryanto selanjutnya mengemban tugas baru sebagai Teknisi Jibom Utama Tk. II Korbrimob Polri.

Posisi Kepala Biro Logistik (Karolog) Polda Metro Jaya juga berganti dari Kombes Pol Yandri Irsan kepada Kombes Pol Firdaus Wulanto yang sebelumnya bertugas sebagai Kabagjiantekpol Waketbid PPITK STIK Lemdiklat Polri. Kombes Pol Yandri Irsan dimutasi menjadi Pengelola Pengadaan Barang Jasa Polri Utama Tk. II Slog Polri.

Jabatan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Metro Jaya diserahterimakan dari Kombes Pol Y. Arief Satriyo kepada Kombes Pol Asep I. Rosadi yang sebelumnya menjabat Agen Intelijen Kepolisian Madya Tk. II Baintelkam Polri, sedangkan Kombes Pol Y. Arief Satriyo dipercaya menjadi Kabagrenmin Korbinmas Baharkam Polri.

Untuk jabatan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi bertukar posisi dengan Kombes Pol Kristiaji sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. I Sahli Kapolri.

Selanjutnya, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabidpropam) Polda Metro Jaya Kombes Pol Aris Supriyono dimutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Madya Tk. I Bareskrim Polri, dan posisinya digantikan oleh Kombes Pol Johannes Bangun yang sebelumnya menjabat Dirreskrimum Polda Sumatera Selatan.

Pada tingkat kewilayahan, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung diangkat menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tk. II Bareskrim Polri.

Posisinya digantikan oleh Kombes Pol Ronny Lumban Gaol yang sebelumnya menjabat Dirsamapta Polda Bali.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana dimutasi menjadi Penjamin Mutu Pendidikan Madya Tk. II STIK Lemdiklat Polri, dan digantikan oleh Kombes Pol Anton Firmanto yang sebelumnya merupakan Analis Kebijakan Madya Bidang Pidter Bareskrim Polri dalam rangka Dikbangti Tahun Anggaran 2026.

Rotasi internal juga terjadi pada jabatan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok yang kini dijabat oleh AKBP Agus Ady Wijaya, sebelumnya Kapolsek Metro Gambir Polres Metro Jakarta Pusat.

Ia menggantikan AKBP Alrasyidin Fajri yang bergeser menjadi Kabagbinkar Ro SDM Polda Metro Jaya menggantikan AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang yang dipromosikan menjadi Kapolresta Magelang Polda Jawa Tengah.

Sementara Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir menyampaikan mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Proses penempatan personel dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

"Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal," ujarnya.

Dengan adanya mutasi itu, Isir mengharapkan organisasi Polri semakin sehat dengan terus meningkatkan inovasi dalam melayani masyarakat.