JawaPos.com - Bareskrim Polri tengan melakukan penyidikan atas kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat sejumlah perwira tinggi (pati) di internal kepolisian. Polri menetapkan, empat orang sebagai tersangka termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di tengah bergulirnya proses penyidikan, tiga pati Polri yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut mengalami mutasi jabatan. Ketiganya adalah Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026, ketiga perwira tinggi Polri tersebut ditempatkan sebagai Pati Yanma Polri.

Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri kini dimutasikan menjadi Pati Yanma Polri.

Sementara itu, Irjen Pol Ahrie Sonta yang sebelumnya menduduki posisi Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri juga dialihkan menjadi Pati Yanma Polri. Posisi yang ditinggalkannya kini diisi oleh Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono.

Mutasi serupa juga berlaku bagi Irjen Pol Slamet Uliandi yang sebelumnya bertugas sebagai Pati Bareskrim Polri dalam penugasan luar struktur. Kini, Slamet Uliandi turut ditempatkan sebagai Pati Yanma Polri.

Mutasi itu juga dilakukan setelah Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Hal ini setelah keduanya menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

Namun, kedua pati Polri mengajukan upaya banding atas putusan etik yang memecat dirinya terkait dugaan keterlibatan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah petinggi negara.

Sedangkan, Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik atas kasus yang menjeratnya. Hal itu didasari atas kondisi kesehatan Slamet Uliandi yang dikabarkan masih harus menjalani perawatan.

Polri menyatakan proses persidangan tidak bisa dipaksakan selama yang bersangkutan masih menjalani perawatan, karena hak dan kondisi kesehatan terduga pelanggar tetap harus dihormati.

Polri Mutasi Besar-besaran Terhadap 704 Pati-Pamen

Mutasi itu juga dilakukan bersamaan dengan rotasi jabatan terhadap 704 personel, yang menyasar perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Dalam daftar mutasi tersebut, sejumlah perwira tinggi mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

Mereka di antaranya Irjen Pol Alfred Papare yang ditugaskan sebagai Kapolda Papua dan Irjen Pol Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat.

Selanjutnya, Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan dipercaya menjabat Kapolda Bengkulu. Kemudian, Irjen Pol Langgeng Purnomo ditunjuk sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Abioso Seno Aji sebagai Kapolda DIY, serta Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.

Pergantian jabatan juga menyasar sejumlah posisi Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda). Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo mendapat penugasan sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, dan Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu sebagai Wakapolda DIY.

Selain itu, Brigjen Pol Donny Adityawarman ditunjuk sebagai Wakapolda Bengkulu. Posisi Wakapolda Sulawesi Tenggara dipercayakan kepada Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, sedangkan Kombes Pol Sugeng Hariyanto mendapat penugasan sebagai Wakapolda Maluku Utara.

Penyegaran organisasi juga menjangkau sejumlah jabatan strategis di Markas Besar (Mabes) Polri. Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono ditugaskan sebagai Kadivkum Polri, Irjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru sebagai Wakalediklat Polri, serta Brigjen Pol Dwi Agus Prianto sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.

Tak hanya di tingkat pimpinan daerah dan Mabes Polri, pergeseran jabatan turut meliputi sejumlah posisi Kapolres serta jabatan lainnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dilakukan dalam organisasi Polri.

Menurutnya, penempatan personel tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan sejumlah aspek, mulai dari meritokrasi hingga rekam jejak integritas.

“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” kata Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Minggu (22/11).

Johnny juga menyampaikan penghargaan kepada para pejabat yang telah menuntaskan tugas di jabatan sebelumnya. Sementara itu, personel yang memperoleh penugasan baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab masing-masing.