JawaPos.com – Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menyatakan tidak menyesali keputusan membagi kuota haji tambahan 2024. Meski kebijakan tersebut kini membuatnya harus menghadapi proses hukum sebagai terdakwa, ia menyebut keputusan kuota haji diambil atas dasar niat baik untuk melindungi keselamatan jemaah.

Gus Yaqut menyatakan telah mengabdikan dirinya untuk melayani jemaah haji Indonesia sejak awal menjabat sebagai Menteri Agama. Ia mengaku siap menanggung segala konsekuensi, termasuk mempertaruhkan dirinya, demi memastikan masyarakat yang telah menabung selama puluhan tahun dapat menunaikan ibadah haji dengan aman.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yaqut saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/11) malam.

Gus Yaqut menyampaikan, kebijakan selama dirinya memimpin Kementerian Agama selalu berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga menyebut pelaksanaan administrasi kebijakan mengacu pada KMA Nomor 777 Tahun 2016.

Menurutnya, ada dua prinsip mendasar yang selalu ditekankan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji, yakni kepatuhan terhadap aturan dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

"Jangan pernah sekali-kali melakukan pelanggaran atas dua prinsip utama ini. Karena dua prinsip penting dalam menjalankan pemerintahan dalam hal pelaksanaan ibadah haji," kata Gus Yaqut.

Ia mengklaim, telah berulang kali mengingatkan jajarannya agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada jemaah. Selain itu, dirinya juga menerbitkan sejumlah surat edaran sebagai peringatan agar pegawai Kementerian Agama tidak melakukan kecurangan maupun penyimpangan dalam memberikan pelayanan.

Gus Yaqut juga membantah pernah menerima laporan mengenai pemberian uang secara tidak sah ataupun persoalan pengaturan antrean keberangkatan haji.

"Sama sekali tidak ada, Yang Mulia. Saya malah baru tahu setelah hal ini ramai. Saya tidak pernah mendapatkan laporan apa pun mengenai penerimaan-penerimaan yang tidak sah," ujarnya.

Ia pun membantah pernah menggunakan staf khusus untuk mengatur keberangkatan jemaah demi memperoleh keuntungan pribadi. Ia menegaskan, tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk mengintervensi proses tersebut.

Adik dari mantan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf itu merasa tidak menyesal atas jabatan Menteri Agama hingga dirinya didakwa menerima uang sekitar USD 271.000 serta menggunakan kewenangannya sebagai Menteri Agama untuk menguntungkan pihak lain.

"Saya tidak menyesal, karena semua yang saya ambil, saya ambil sebuah keputusan yang berawal dari niat baik," ucap Gus Yaqut.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan jiwa jemaah haji Indonesia. Meski demikian, ia menyadari bahwa pandangannya tidak serta-merta menjadi kebenaran mutlak. Gus Yaqut pun berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang mencerminkan keadilan.

"Tentu ini tidak bisa dinilai sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, karena kebenaran tidak pernah mendua yang mulia, saya yakin itu. Dan kebenaran satu-satunya hanya milik Tuhan dan saya meyakini yang mulia adalah Wakil Tuhan di muka bumi ini," jelasnya.

Singgung Nasib Penjual Sayur dan ART yang Menabung Puluhan Tahun

Dalam kesempatan tersebut, Gus Yaqut turut menceritakan sejumlah pengalaman jemaah yang diklaim menjadi alasan pentingnya negara memberikan perlindungan maksimal selama penyelenggaraan ibadah haji.

Ia mengisahkan Surini, seorang penjual sayur keliling yang harus mengumpulkan uang selama puluhan tahun demi mewujudkan impian berangkat ke Tanah Suci pada 2024. Ada pula Karmina, seorang asisten rumah tangga (ART) yang menyisihkan penghasilannya sedikit demi sedikit agar bisa menunaikan rukun Islam kelima.

Selain kedua jemaah tersebut, Gus Yaqut juga mengingat perjuangan seorang jemaah tunanetra yang tetap berusaha berangkat ke Tanah Suci meskipun memiliki keterbatasan fisik.

Bagi dia, masyarakat seperti itulah yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan mereka selama menjalankan ibadah haji.

"Mereka lah yang harus saya jaga, bukan marwah saya. Jika keselamatan mereka bisa saya jaga, keselamatan jiwa mereka bisa saya jaga, dan itu harus saya bayar dengan diri saya," bebernya.

Ia kembali menegaskan, sejak awal telah memiliki tekad untuk mengabdikan diri bagi kepentingan jemaah haji Indonesia.

"Dari awal saya sudah meniatkan mewakafkan diri saya ini untuk melayani para jemaah haji Indonesia," urainya.

Gus Yaqut memandang, penyelenggaraan ibadah haji sebagai amanah besar karena berkaitan dengan perjalanan spiritual yang telah lama dinantikan umat Islam. Karena itu, ia menyebut upaya melindungi keselamatan jemaah sebagai bentuk perjuangan yang siap dibayar dengan segala konsekuensi.

"Saya akan terima. Dan insya Allah keluarga saya pun akan menerima itu," jelasnya.

Ia berharap perkara yang tengah dihadapinya dapat menjadi pelajaran bagi para pemimpin di masa mendatang, terutama Menteri Agama, agar tidak ragu mengambil keputusan yang bertujuan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

"Indonesia tidak akan pernah maju, Indonesia tidak akan pernah kuat jika para pemimpinnya menjadi pemimpin-pemimpin yang penakut," imbuhnya.

Gus Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp 622 Miliar

Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji ini menyeret empat orang sebagai terdakwa. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Jaksa KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023–2024 menyebabkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp 622,09 miliar.