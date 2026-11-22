JawaPos.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhadap 704 personel, yang menyasar perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen).

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 20 November 2026. Informasi mengenai pergeseran jabatan ratusan personel Polri itu disampaikan pada Minggu (22/11).

Dalam daftar mutasi tersebut, sejumlah perwira tinggi mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Mereka di antaranya Irjen Pol Alfred Papare yang ditugaskan sebagai Kapolda Papua dan Irjen Pol Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat.

Selanjutnya, Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan dipercaya menjabat Kapolda Bengkulu. Kemudian, Irjen Pol Langgeng Purnomo ditunjuk sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Abioso Seno Aji sebagai Kapolda DIY, serta Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.

Pergantian jabatan juga menyasar sejumlah posisi Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda). Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo mendapat penugasan sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, dan Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu sebagai Wakapolda DIY.

Selain itu, Brigjen Pol Donny Adityawarman ditunjuk sebagai Wakapolda Bengkulu. Posisi Wakapolda Sulawesi Tenggara dipercayakan kepada Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, sedangkan Kombes Pol Sugeng Hariyanto mendapat penugasan sebagai Wakapolda Maluku Utara.

Penyegaran organisasi juga menjangkau sejumlah jabatan strategis di Markas Besar (Mabes) Polri. Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono ditugaskan sebagai Kadivkum Polri, Irjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru sebagai Wakalediklat Polri, serta Brigjen Pol Dwi Agus Prianto sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.

Tak hanya di tingkat pimpinan daerah dan Mabes Polri, pergeseran jabatan turut meliputi sejumlah posisi Kapolres serta jabatan lainnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dilakukan dalam organisasi Polri.

Menurutnya, penempatan personel tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan sejumlah aspek, mulai dari meritokrasi hingga rekam jejak integritas.

“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” kata Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Minggu (22/11).

Johnny juga menyampaikan penghargaan kepada para pejabat yang telah menuntaskan tugas di jabatan sebelumnya. Sementara itu, personel yang memperoleh penugasan baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab masing-masing.