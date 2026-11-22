JawaPos.com - Menteri Kebudayaan Fadli Zon memaparkan sejumlah alasan di balik sikapnya yang mencermati dan menyanggah penggunaan istilah "pemerkosaan massal" dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998, meski mendapat kecaman dari produser film Para Perasuk.

Menurut dia, kerusuhan Mei 1998 memang menyisakan banyak korban mulai dari korban jiwa, kerugian harta benda, hingga kekerasan seksual terhadap perempuan. Seluruhnya harus dikecam, sementara korban berhak atas keadilan dan pelaku harus dimintai pertanggungjawaban.

Namun dalam pandangannya, istilah "pemerkosaan massal" perlu dicermati secara hati-hati, karena kata "massal" berkaitan dengan tindakan yang terstruktur dan sistematis.

"Ada narasi bahwa pelaku meneriakkan 'Allahu Akbar' sebelum melakukan pemerkosaan. Ada pula klaim yang mengaitkan ciri rambut cepak dengan kelompok tertentu. Klaim seperti ini harus ditelusuri agar tidak menjadi narasi adu domba," ujar Fadli di Instagram, Sabtu (21/11).

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa ketepatan istilah tersebut dinilai harus ditopang oleh fakta serta dokumentasi yang kuat.

Selain itu, ia menyoroti adanya foto yang diberitakan seolah berasal dari Indonesia, padahal disebut berasal dari Hong Kong dan Jepang. Menurutnya, kesaksian, arsip, hingga bukti visual harus diverifikasi agar sesuai dengan konteks peristiwa yang sebenarnya.

Terkait data korban, laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mencatat 52 korban perkosaan, tetapi dasar pendataan angka tersebut turut dipertanyakan oleh Hermawan Sulistyo. Ia mengaku telah membaca dokumen TGPF. "Data dan metode pendataannya perlu ditelaah secara utuh," klaim Fadli.

Siera menyebut penyangkalan terhadap pemerkosaan 1998 sebagai tindakan yang menjijikkan dan tidak memiliki empati.