JawaPos.com - Indonesia meluncurkan program REDD+ berbasis yurisdiksi. Tujuannya untuk menghasilkan kredit karbon hutan di bawah standar The Architecture for REDD+ Transactions (ART) TREES. Program itu mencakup sembilan provinsi.

Merujuk keterangan resmi dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada Sabtu (21/11), program ART TREES didukung oleh LEAF Coalition dan melibatkan kemitraan publik-swasta global sebagai pembeli kredit karbon besar dengan harga premium.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyampaikan, pengembangan karbon hutan diarahkan untuk memperkuat perlindungan hutan, restorasi ekosistem, pengelolaan hutan lestari, keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat adat, dan komunitas lokal.

Menurut Rohmat, pasar karbon dan pembiayaan internasional bisa menjadi pelengkap pendanaan pemerintah untuk mendukung upaya tersebut.

Termasuk diantaranya melalui pembayaran berbasis hasil, kerja sama pembangunan, filantropi, dan investasi swasta yang bertanggung jawab.

”Indonesia akan tetap mengedepankan kepemilikan nasional, tata kelola yang transparan, perlindungan sosial dan lingkungan, serta pembagian manfaat yang adil,” kata dia.

Adapun luas hutan di sembilan provinsi yang sudah diajukan masuk dalam Program REDD+ Yurisdiksi mencapai sekitar 38,6 juta hektare.

Angka itu setara dengan 40 persen dari total tutupan hutan nasional di Indonesia. Kemenhut berniat menggunakan dua pendekatan pengkreditan berdasarkan kondisi hutan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti mengungkapkan, empat provinsi yang terdiri atas Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, dan Riau, akan mengembangkan kredit karbon melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Sementara lima provinsi lainnya yang terdiri atas Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan bakal menggunakan pendekatan High Forest, Low Deforestation atau HFLD. Menurut Laksmi prinsip kedua pendekatan tersebut sederhana.

”Kita perlu memberikan penghargaan kepada provinsi yang berhasil menurunkan deforestasi, sekaligus kepada provinsi yang selama ini mampu mempertahankan hutannya,” ujarnya.

Dalam keterangan yang sama, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham menyampaikan, lewat program tersebut pengurangan emisi dapat dihitung pada skala provinsi dan mengacu pada tingkat referensi tertentu.

Berdasar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026, implementasi REDD+ Yurisdiksi di lapangan tetap memastikan perlindungan sosial dan lingkungan, serta pembagian manfaat berdasarkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.

Ilham memastikan, implementasi program REDD+ Yurisdiksi tetap bersinergi dengan program perhutanan sosial melalui mekanisme nesting yang memandatkan perlunya persetujuan dari proyek karbon, termasuk perhutanan sosial.