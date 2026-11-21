JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mempertimbangkan opsi tuntutan hukuman mati terhadap taipan minyak Muhammad Riza Chalid.

Pria yang menjadi buronan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina itu akan disidangkan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi menyampaikan hal itu pada Sabtu (21/11).

Menurut dia, langkah hukum tersebut tengah dikaji secara serius oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Salah satu pertimbangannya adalah dampak skandal korupsi Riza Chalid yang sangat besar.

”Sesuai arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin, pertimbangan tuntutan berat ini bukan tanpa alasan yang kuat. Skandal korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang fantastis, menembus angka ratusan triliun rupiah,” ungkap dia dalam keterangan resmi kepada awak media.

Karena itu, opsi tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid muncul. Menurut Kuntadi, selama seluruh syarat terpenuhi, tuntutan mati tersebut bisa saja diterapkan.

Selain besarnya nilai kerugian dalam kasus tersebut, Kejagung juga menyoroti objek korupsi yang menyasar sektor vital masyarakat.

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Rasuan yang menyeret-nyeret Riza Chalid dilakukan pada komoditas bahan bakar minyak (BBM) yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak.

Tidak hanya itu, pengaruhnya juga terasa pada stabilitas ekonomi nasional. Terlebih rentang waktu kejahatan sudah berlangsung sangat lama.

”Kejadiannya sudah berjalan begitu lama dan melibatkan jaringan yang begitu besar dan kuat. Terlebih lagi, yang dikorupsi adalah sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Kuntadi.

Sebagai buron, Riza Chalid dianggap tidak kooperatif selama proses hukum berjalan. Dia tidak menghadapi setiap langkah penegakan hukum dan memilih menghindar dari pertanggungjawaban karena sampai saat ini masih berada di luar negeri.

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”Semua elemen pemberat itu menjadi dasar pertimbangan utama kami dalam merumuskan rencana penuntutan maksimal,” tegasnya.

Berdasar catatan Kejagung, Riza Chalid sudah masuk DPO atau Daftar Pencarian Orang sejak Agustus 2025.