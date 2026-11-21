JawaPos.com - Polri bersama dengan para pemangku kepentingan terkait meninjau kesiapan infrastruktur penyeberangan di Banyuwangi dan Bali. Kegiatan ini sebagai upaya mitigasi dan persiapan pengamanan libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (nataru).

Astamaops Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie dan Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin memimpin rapat koordinasi (rakor) di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (21/11).

Roycke mengatakan, persiapan pengamanan penting dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat. Pasalnya pada periode tersebut akan terjadi pergerakan kendaraan dalam volume besar.

Pemerintah pun memutuskan membangun Pos Komando Taktis (Poskotis) sebagai pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh mekanisme pengamanan dan pelayanan berjalan selaras.

“Ini semua akan dikoordinasikan. Ini hal yang menarik. Dan hari ini kami telah menyimpulkan untuk membuat satu Poskotis sebagai kendali terpadu,” ujar Roycke.

Selain itu, ia menjelaskan pengelolaan arus kendaraan menuju pelabuhan harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pengaturan port time, sistem bongkar muat kapal atau Tiba Bongkar Berangkat (TBB), hingga pengelolaan buffer zone dan delaying system.

Sedangkan faktor cuaca merupakan elemen yang tidak bisa dihindari. Sebagai langkah mitigasi, kesiapan infrastruktur dipersiapkan sebaik untuk mengurangi risiko keamanan.

“Kalau cuaca itu kan memang faktor alam. Kita tentunya harus melihat kondisi cuaca, karena memang kalau namanya cuaca kita tidak bisa lawan. Tapi ada langkah-langkah untuk mengimbangi pengaruh cuaca,” jelasnya.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menambahkan, manajemen lalu lintas di kawasan pelabuhan memiliki karakteristik berbeda dengan pengaturan di jalan tol. Sebab, kapasitas penyeberangan menjadi faktor utama yang menentukan kelancaran arus kendaraan.

"Kalau dari perbedaan manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan untuk melalui jalan tol dengan pelabuhan, pelabuhan itu intinya adalah kapasitas penyeberangan itu sendiri. Inilah yang diatur manajemennya" uja Aries.

Ia mengibaratkan mekanisme pelepasan kendaraan dari satu titik penampungan ke titik berikutnya seperti alur peluru.

Menurutnya, kendaraan hanya diperbolehkan bergerak mendekati pelabuhan setelah mendapatkan informasi bahwa lokasi penampungan di depannya telah tersedia kapasitas.