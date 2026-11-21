JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji sejumlah komponen yang dapat diperhitungkan dalam penetapan tarif jasa pengiriman barang dan makanan oleh kurir online.

Terkait hal itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah usulan dari berbagai asosiasi pengemudi, termasuk aspirasi dari Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI).

Berbagai masukan tersebut akan dipelajari sebagai bahan penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang pedoman biaya jasa pengantaran barang dan makanan.

Beberapa yang tengah dikaji di antaranya meliputi biaya risiko, penanganan barang atau handling, penimbangan atau weighting, serta ongkos tunggu dan parkir.

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“Kemkomdigi mengapresiasi masukan yang diberikan. Sebelumnya kami memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan termasuk memasukkan biaya handling dan weighting. Termasuk biaya risk based atau risiko. Ini menjadi salah satu masukan dari Bapak-Bapak sekalian,” ujar Meutya dalam audiensi dengan FDTOI di Kantor Pusat Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (20/11).

Meutya menyebut, penentuan tarif untuk layanan pengiriman tidak bisa disamakan dengan angkutan penumpang.

Sebab, pekerjaan kurir memiliki sejumlah aspek tambahan yang memengaruhi beban operasional maupun risiko selama proses pengantaran.

Salah satu aspek yang sedang dikaji adalah biaya risiko berdasarkan karakteristik barang. Perhitungannya berpotensi mencakup ukuran, bobot, hingga harga barang yang dibawa pengemudi.

Pemerintah juga membuka pertimbangan terhadap jenis barang tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus selama pengiriman.

“Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ. Apakah selain dimensi, berat juga dimasukkan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai barang, nanti kita pertimbangkan juga,” jelasnya.

Di samping itu, Kemkomdigi turut mempertimbangkan usulan mengenai kompensasi waktu tunggu dan biaya parkir. Menurut Meutya, proses pengiriman memiliki kondisi yang beragam.

Tidak semua barang bisa langsung diserahkan kepada penerima karena beberapa jenis kiriman membutuhkan penanganan khusus dan waktu tertentu.

Karakteristik tersebut juga berlaku pada pengiriman makanan yang memiliki batas ketahanan. Karena itu, perhitungan tarif perlu memperhatikan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi pekerjaan kurir selama menjalankan pesanan.

“Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain,” ungkap Meutya.

Meutya menjelaskan, penyusunan pedoman tarif tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Kebijakan itu menjadi landasan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengemudi ojek online, perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, hingga masyarakat pengguna layanan digital.

Dalam pembagian kewenangannya, Kemkomdigi bertugas menyusun aturan mengenai pedoman biaya jasa pengantaran barang dan makanan.

Meski demikian, sejumlah aspek perhitungan tarif juga berkaitan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan.

Oleh sebab itu, kedua kementerian perlu menyelaraskan kebijakan sebelum aturan diterbitkan.

“Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI,” katanya.

Persoalan lain yang tidak termasuk dalam kewenangan Kemkomdigi akan diteruskan kepada lembaga yang berwenang.

Meutya mencontohkan dugaan monopoli maupun kebijakan perusahaan platform yang berpotensi membatasi persaingan usaha.

Persoalan tersebut membutuhkan penanganan bersama Kementerian atau lembaga terkait, termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).