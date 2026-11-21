JawaPos.com - Guru Besar IPB University, sekaligus Pakar Konservasi dan Ekowisata, Prof. Harini Muntasib, mengatakan, penguatan populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) perlu diprioritaskan melalui pengelolaan di Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang masih berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

Langkah tersebut dinilai lebih realistis dibandingkan memindahkan badak Jawa secara langsung ke habitat kedua yang proses pembentukannya masih membutuhkan waktu panjang.

"Kalau habitat kedua masih membutuhkan proses yang panjang, maka yang paling dekat adalah melalui JRSCA terlebih dahulu. Kita berharap pengelolaan populasi di kawasan tersebut dapat membantu mengurangi risiko perkawinan sedarah dan mendukung perkembangan populasi badak Jawa yang lebih baik," ungkap Harini melalui keterangannya, dikutip Sabtu (21/11).

Penguatan populasi melalui pengelolaan yang lebih terkontrol menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan spesies tersebut, dengan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tetap menjadi habitat utamanya.

Salah satu pertimbangan penting dalam pengelolaan badak Jawa adalah kondisi populasi yang terkonsentrasi pada satu kawasan. Keterbatasan populasi dan variasi genetik dapat meningkatkan risiko perkawinan sedarah (inbreeding) yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan keberlanjutan populasi dalam jangka panjang.

Sementara itu, terkait gagasan translokasi dan pembentukan populasi kedua badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), menurut Harini bukan merupakan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bagian dari upaya konservasi jangka panjang yang telah dikaji para ahli selama puluhan tahun.

Dia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pembentukan populasi kedua badak Jawa telah berkembang sejak 1986 melalui forum dan kerja sama konservasi internasional, termasuk jejaring pakar badak di bawah International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Gagasan tersebut kemudian menjadi bagian dari strategi konservasi yang disusun Indonesia sejak 1993 dan terus berlanjut dalam berbagai dokumen strategi dan rencana aksi konservasi badak.

"Jadi, wacana mengenai populasi kedua ini sebenarnya sudah ada sejak 1986. Kemudian pada 1993 Indonesia sudah mulai memasukkannya ke dalam strategi konservasi nasional, dan terus berlanjut pada periode-periode berikutnya. Artinya, ini merupakan proses panjang yang didasarkan pada kajian para ahli," jelas Harini.

Terkait kondisi habitat, Harini menilai bahwa TNUK masih memiliki kemampuan mendukung kehidupan dan perkembangbiakan badak Jawa. Hal tersebut antara lain terlihat dari keberadaan individu-individu baru yang terus teridentifikasi.

Namun, ia mengingatkan adanya dinamika vegetasi hutan yang perlu diperhatikan, khususnya perkembangan tumbuhan langkap yang dapat membatasi ketersediaan tumbuhan bawah sebagai sumber pakan badak.

"Kita tidak bisa mengatakan kondisi habitat Ujung Kulon tidak baik, karena badak Jawa masih terus berkembang biak. Tetapi memang ada keterbatasan tumbuhan pakan di beberapa bagian kawasan akibat perkembangan vegetasi, termasuk langkap. Ini yang perlu terus dikaji dan dikelola," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa penelitian badak Jawa telah berlangsung sejak masa kolonial dan terus berkembang melalui kontribusi berbagai generasi peneliti. Prof. Harini sendiri telah terlibat dalam penelitian badak sejak sekitar 1990. Menurutnya, perkembangan teknologi telah meningkatkan kemampuan para ahli dalam memantau keberadaan, perilaku, dan kondisi populasi badak Jawa.

"Dulu penelitian badak banyak dilakukan melalui pengamatan jejak. Sekarang sudah berkembang dengan kamera jebak dan perekaman video sehingga informasi yang diperoleh semakin baik. Penelitian konservasi ini tidak pernah berhenti, dan saya bersyukur semakin banyak generasi muda yang terlibat serta peduli terhadap kelestarian satwa liar," tuturnya.

Harini menegaskan bahwa upaya konservasi badak Jawa memerlukan kesinambungan penelitian, kolaborasi antargenerasi, serta pengelolaan habitat dan populasi secara hati-hati.