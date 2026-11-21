JawaPos.com - Produser film Para Perasuk, Siera Tamihardja, mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal adanya pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998.

Siera menyebut penyangkalan terhadap pemerkosaan 1998 sebagai tindakan yang menjijikkan dan tidak memiliki empati.

"Bapak Menteri Kebudayaan Pak Fadli Zon, saya cuma mau bilang bahwa penyangkalan terhadap pemerkosaan tahun 1998 adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan nirempati," kata Siera, dikutip dari YouTube FFI, Sabtu (21/11).

Kritik tersebut ia sampaikan saat menerima penghargaan saat malam penganugerahan Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jumat (20/11).

Pernyataan beraninya itu mendapatkan tepuk tangan yang menggema dari para hadirin. Dalam pernyataannya, Siera mengaitkan kritik tersebut dengan peran film sebagai medium untuk membangun empati.

Menurut Siera, film dapat menghadirkan beragam perspektif yang membantu pembuat maupun penontonnya memahami pengalaman orang lain.

"Karena itu, saya ingin berterima kasih kepada film, sebuah media multi perspektif yang bisa membangkitkan empati bagi yang membuat dan yang menontonnya," ungkapnya.

Dalam FFI 2026, Siera bersama tim Para Perasuk diketahui meraih penghargaan Piala Citra untuk kategori Film Cerita Panjang Terbaik.