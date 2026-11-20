JawaPos.com - Majelis Pembina Nasional (Mabinas) Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI), Rustini Muhaimin mendorong KORPRI naik status menjadi Badan Otonomi PMII. KORPRI dianggap tidak boleh mendapat penilaian sebelah mata.

Rustini mengatakan, kader KOPRI menjadi kekuatan utama dalam menentukan arah perubahan bangsa. Perempuan memiliki kekuatan dalam menentukan masa depan Indonesia.

Dia menyakini KORPRI bisa melahirkan perempuan tangguh. Perempuan kini tidak lagi hanya sebagai pengikut, melainkan menciptakan perubahan.

"Perempuan harus menjadi penentu perubahan. Jangan pernah merasa menjadi pemimpin kelas dua. Jangan menunggu diberi ruang, tetapi buktikan kapasitas untuk menciptakan ruang dan kesempatan," kata Rustini dalam Sarasehan dan Konsolidasi Akbar KOPRI di Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11).

Memasuki usia ke-59 tahun, Rustini berharap KOPRI tidak hanya merawat sejarah perjuangan, tetapi juga mampu menciptakan sejarah baru. KOPRI harus semakin relevan dalam menjawab persoalan perempuan, masyarakat, dan bangsa.

Kaderisasi ke depan harus bertujuan kepada melahirkan perempuan yang siap menjadi pemimpin. Baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, politik, pemerintahan, teknologi hingga gerakan sosial.

Oleh karena itu, KOPRI dinilai layak meningkatkan status dari badan semi otonom menjadi badan otonom PMII. Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bagian dari pengakuan terhadap kapasitas kader perempuan.

"Saya pribadi mendukung perjuangan sahabat-sahabat semua. Kenaikan status KOPRI menjadi badan otonom bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan pengakuan atas kapasitas, kematangan, dan kontribusi kader perempuan," jelasnya.

Meski demikian, Rustini mengingatkan bahwa otonomi harus diikuti tanggung jawab dan kemandirian. KOPRI harus semakin matang, solid, serta memiliki kemampuan untuk menentukan agenda perjuangannya sendiri.

Rustini juga mengajak kader KOPRI hadir dalam berbagai agenda kebangsaan. Persoalan kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, kekerasan terhadap perempuan, krisis lingkungan, dan perubahan teknologi harus menjadi perhatian serius kader perempuan.

Ia meminta kader KOPRI memiliki keberanian intelektual dan kepekaan sosial. Perempuan harus kritis terhadap kebijakan, tetapi juga mampu menawarkan gagasan dan solusi konkret bagi masyarakat.

Di era digital, Rustini mengingatkan pentingnya penguasaan teknologi. Kader KOPRI harus menjadi produsen gagasan, penggerak literasi, dan penjaga ruang publik yang sehat, bukan sekadar konsumen informasi yang mudah terprovokasi algoritma.