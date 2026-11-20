JawaPos.com - Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) modus rekrutmen tentara bayaran di Rusia berasal dari beberapa daerah di Indonesia.

Termasuk diantaranya dari Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Selain itu, korban berasal dari Bogor, Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut).

Temuan itu terungkap dalam konferensi pers Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri pada Jumat (20/11).

Menurut Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol Yolanda Evalyn, sejauh ini para korban terdeteksi berasal dari beberapa daerah berbeda.

”Korban-korbannya dari daerah mana saja, sejauh ini yang sudah ada yang kami tangani ada di Jakarta, Surabaya, Bogor, Sumatera Utara,” ucap dia.

Beberapa daerah itu terungkap dalam beberapa kasus yang ditangani oleh Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri. Selain Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban TPPO dengan modus tentara bayaran di Rusia, Yolanda mengaku sudah mendapat informasi WNI yang menjadi korban TPPO dengan tujuan Ukraina.

”Jadi, ada informasi juga yang sudah beredar di masyarakat ada yang ke Ukraina, tetapi kasus yang kami tangani semuanya masih berangkat ke Rusia,” kata dia.

Dalam kasus tersebut, Bareskrim Polri mengungkap bahwa korban TPPO modus tentara bayaran di Rusia diiming-iming gaji tinggi.

Angkanya mencapai Rp 400 juta setiap kali tanda tangan kontrak. Iming-imingi gaji tersebut membuat para korban tertarik.

Sepekan belakangan, Polri mengungkap 207 kasus dugaan TPPO. Pengungkapan tersebut dilakukan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) mulai 13-19 November 2026. Hasilnya 238 tersangka ditangkap dan 510 korban berhasil diselamatkan.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO (Dirtipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan bahwa dari total 510 korban, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 orang lainnya adalah korban yang masih anak-anak.

”Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” ucap Nurul.

Dari penyidikan yang sudah dilakukan oleh Nurul dan jajarannya, terungkap bahwa para tersangka punya peran berbeda-beda.

Diantaranya perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, dan mucikari. Namun, Polri tidak berhenti sampai di situ, pengembangan terus berjalan.



Termasuk diantaranya pengungkapan modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka. Nurul menyebut, yang paling dominan adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non prosedural dengan angka mencapai 42 persen. Kemudian eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebanyak 38 persen.