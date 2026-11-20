Dalam Sepekan Polri Ungkap 207 Kasus TPPO, Tangkap 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban
Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah bersama Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengungkap kasus dugaan TPPO yang digarap dalam sepekan belakangan. Sebanyak 283 tersangka ditangkap. (Polri)
JawaPos.com - Polri mengungkap 207 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam waktu sepekan.
Langkah itu dilakukan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) mulai 13-19 November 2026. Hasilnya 238 tersangka ditangkap dan 510 korban berhasil diselamatkan.
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO (Dirtipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan bahwa dari total 510 korban, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 orang lainnya adalah korban yang masih anak-anak.
”Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” ucap Nurul dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (20/11).
Dari penyidikan yang sudah dilakukan oleh Nurul dan jajarannya, terungkap bahwa para tersangka punya peran berbeda-beda.
Diantaranya perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, dan mucikari. Namun, Polri tidak berhenti sampai di situ, pengembangan terus berjalan.
Termasuk diantaranya pengungkapan modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka.
Nurul menyebut, yang paling dominan adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non prosedural dengan angka mencapai 42 persen. Kemudian eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebanyak 38 persen.
”Modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran,” kata dia.
Tidak hanya penegakkan hukum, Polri juga mengintensifkan langkah pencegahan melalui program Rise and Speak.
Selama KRYD tercatat sebanyak 279 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan total 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa pelaksanaan KRYD merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
”Penanganan TPPO merupakan program prioritas bapak kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” ucap Erdi.
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