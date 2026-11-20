JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap keberadaan empat posko makar.

Salah satunya berada di Bogor, Jawa Barat (Jabar). Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan spanduk.

Temuan baru tersebut disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro saat diwawancarai pada Jumat (20/11). Dia menyampaikan bahwa empat posko tersebut berada di beberapa lokasi.

”Kami telah melaksanakan penggeledahan selain di daerah Jakarta, Bogor, juga Tangerang yang kami menemukan berbagai aktivitas. Itu ada sekitar empat posko (makar). Nanti lengkapnya akan kami sampaikan,” kata dia kepada awak media.

Empat posko tersebut sudah digeledah oleh penyidik. Termasuk penggeledahan yang dilakukan di Bogor dan Tangerang, Banten, sejak Kamis malam (19/11).

Total ada empat lokasi yang digeledah sampai hari ini. Sebanyak lokasi berada di wilayah Bogor dan satu lainnya di Kawasan Curug, Tangerang.

”Penggeledahan ini adalah rangkaian daripada tindakan penyidikan terkait dengan tindak pidana makar yang kemarin telah kami laksanakan gelar perkara secara internal,” imbuhnya.

Dari rumah di Bogor, Susatyo mengungkapkan bahwa penyidik telah mengamankan beberapa dokumen dan spanduk. Meski belum merinci, dia memastikan semua terkait dengan penyidikan yang sedang berjalan.

Pihaknya berusaha membuktikan dugaan tindakan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.

”Jadi, sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu siber dan lain-lain,” terang dia.

Karena itu, tim penyidik melakukan berbagai upaya paksa. Diantaranya penggeledahan dan pengumpulan barang bukti. Selain dokumen, spanduk, dan bukti fisik, bukti-bukti elektronik juga diamankan oleh penyidik. Dia menyebut, di rumah yang berada di Bogor diduga terjadi permufakatan.

”Di sini adalah salah satu posko, yang menjadi dugaan permufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan. Sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna,” ujarnya.

Sebelumnya, Susatyo mengungkapkan bahwa penggeledahan di Bogor dan Tangerang terkait dengan dua perwira Polri. Yakni Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin.

”Ya (penggeledahan terkait Brigjen TK dan Kombes Pol IM adalah Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin),” imbuhnya.

Bahkan, salah satu rumah yang berada di Bogor terindikasi sebagai posko yang digunakan oleh Kombes Iman dalam kasus tersebut. Namun demikian, Susatyo belum bisa membuka secara terperinci hasil penggeledahan yang sudah dilakukan oleh anak buahnya.