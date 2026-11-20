JawaPos.com - Kota Surabaya memboyong dua penghargaan dalam puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026 yang digelar di Kabupaten Pasuruan, Rabu (18/11/2026).

Dua penghargaan tersebut adalah predikat Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) terbaik dalam inovasi program peningkatan konsumsi ikan masyarakat melalui promosi wisata bahari berbasis kelautan dan perikanan.

Selain itu, Surabaya juga meraih Juara I Jatim Genam Style (JGS) dalam lomba Senam Gemari Provinsi Jawa Timur 2026.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyampaikan penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemkot bersama seluruh pihak terkait dalam semakin mengintensifkan promosi gerakan gemar makan ikan di tengah masyarakat.

"Alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan sebagai peningkatan konsumsi ikan terbaik dalam promosi wisata Kota Surabaya. Kami juga menerima penghargaan untuk kategori senam Gemar Makan Ikan yang dilakukan oleh adik-adik kita dari SDN Kertajaya Surabaya," ujar Nanik, Kamis (19/11/2026).

Dia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi penyemangat untuk memperluas edukasi mengenai pentingnya konsumsi ikan, terutama bagi generasi muda.

Langkah ini dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan protein dalam mendukung tumbuh kembang dan kecerdasan anak.

"Sehingga anak-anak kita, generasi muda kita, bisa lebih cerdas karena dengan ikan kita terpenuhi kebutuhan protein yang lebih baik," jelasnya.

Nanik menambahkan, keberhasilan Surabaya meraih dua penghargaan tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor.

Dalam menjalankan program peningkatan konsumsi ikan, DKPP bersinergi dengan Tim Penggerak PKK dan Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kota Surabaya.

"DKPP bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK dan Ketua Forikan Kota Surabaya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua FORIKAN Kota Surabaya, Rini Indriyani sebelumnya mengajak para orang tua untuk semakin kreatif dalam menyajikan menu makanan berbahan dasar ikan bagi anak-anak. Menurutnya, kandungan protein dalam ikan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak.