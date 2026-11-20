JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), pada Rabu (25/11) mendatang.

Prabowo disebut telah memberikan informasi rencana kedatangannya kepada pimpinan MPR, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani.

"Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Tapi juga sudah dibisikin. Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November. Jam belum dikatakan," kata Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto kepada wartawan, Jumat (20/11).

Pria yang karib disapa Bambang Pacul itu memastikan, MPR telah menyiapkan penyambutan khusus untuk kedatangan Presiden Prabowo dalam rangka penyampaian dua nama kandidat pengganti wakil presiden tersebut.

Menurutnya, pimpinan MPR akan menerima langsung kedatangan kepala negara di ruang rapat gabungan. Penyambutan itu akan dilakukan secara resmi dengan melibatkan seluruh unsur pimpinan di lingkungan MPR.

Ia menegaskan, penyambutan tersebut tidak hanya dihadiri pimpinan MPR. Para pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan majelis juga akan turut mendampingi dalam agenda tersebut.

"Kami semua akan menerima di ruang delegasi, di ruang rapat, ruang rapat gabungan itu dengan kehormatan penuh. Pakai jas, pakai dasi, kompletlah. Bukan hanya pimpinan MPR, tapi kami akan didampingi oleh pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan dewan MPR. Alat kelengkapan majelis tepatnya," jelasnya.

Pemilihan dan Pelantikan Wapres Mundur 9 Desember 2026 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebelumnya menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Agenda yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026, kini diundur menjadi 9 Desember 2026.

Perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto. Surat itu berisi usulan penundaan pelaksanaan sidang paripurna selama satu pekan untuk memberikan waktu tambahan bagi presiden dalam mempersiapkan proses pengisian jabatan wapres.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan surat dari Presiden Prabowo telah diterima pimpinan MPR pada Senin (16/11) pagi. Surat tersebut merupakan balasan atas pemberitahuan MPR mengenai penetapan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan dan pelantikan wapres.

"Tadi pagi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yang ditujukan untuk MPR," ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Muzani menjelaskan, sebelumnya MPR melalui rapat gabungan, pada Jumat (13/11) telah menetapkan agenda sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden pada 2 Desember 2026. Keputusan tersebut sekaligus mencakup proses pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wapres yang baru.

Penetapan tanggal tersebut membuat Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama calon Wapres kepada MPR paling lambat 18 November 2026. Hal itu berkaitan dengan ketentuan waktu pengajuan nama calon sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

"Tanggal 2 Desember tersebut berarti mengharuskan Presiden yang memiliki kewenangan untuk mengisi jabatan, untuk mengisi dua nama calon wakil presiden yang akan segera dikirim ke MPR setidak-tidaknya menjadi tanggal 18 November," jelasnya.

Muzani menuturkan berdasarkan aturan yang berlaku, dua nama calon wapres harus disampaikan kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar. Dengan demikian, apabila agenda tetap berlangsung pada 2 Desember, presiden harus menyelesaikan seluruh proses pengusulan dalam waktu yang relatif singkat.

Namun, kata Muzani, padatnya agenda kenegaraan Presiden Prabowo menjadi salah satu pertimbangan perlunya tambahan waktu. Terlebih, penentuan dua kandidat wapres membutuhkan komunikasi dan pertimbangan dari berbagai pihak.

"Jadwal kegiatan presiden yang padat, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu," ujarnya.

Dia menambahkan, Presiden Prabowo perlu menjalin komunikasi dengan partai-partai politik pengusung dan koalisi pemerintahan. Selain itu, presiden juga membutuhkan masukan dari sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.

"Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," jelas Muzani.