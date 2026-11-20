JawaPos.com - Dalam acara Annual International Conference on Islamic Studies (Aicis) 2026 di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Kamis malam (19/11), Wakil Menteri Agama (Wamenag) Kyai Haji Romo R. Muhammad Syafi'i mendorong redefinisi pendidikan islam tanpa dikotomi ilmu.

Menurut Romo Syafi’i, instansinya berkomitmen untuk mengakhiri dikotomi antara ilmu agama dan sains melalui inovasi teknologi berbasis keislaman. Dia memastikan, Kemenag akan terus mendukung lahirnya hasil riset dan inovasi teknologi dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Di hadapan para rektor, akademisi, dan delegasi internasional, Romo Syafi’i menyoroti pentingnya menghapus dikotomi antara ayat-ayat qauliyah atau teks suci dan ayat-ayat kauniyah atau fenomena alam. Dia menilai, pandangan yang memisahkan ilmu agama dengan sains umum adalah kekeliruan paradigma.

”Jangan lagi memisahkan pelajaran matematika, biologi, atau fisika dengan pelajaran agama Islam, sehingga anak-anak merasa harus memilih mau belajar Islam atau belajar matematika,” kata dia dalam keterangan resmi pada Jumat (20/11).

Karena itu, Romo Syafi’i mendorong agar langkah redefinisi kurikulum terintegrasi ini segera dimulai dari madrasah-madrasah di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Hal senada disampaikan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag Prof. Sahiron.

Sahiron menyampaikan bahwa perjalanan 25 tahun Aicis sejak 2001 hingga 2026 telah mengalami transformasi signifikan. Sejak 2025 sampai 2026, fokus Aicis diperluas dari penguatan Islamic Studies dan humaniora menjadi integrasi tiga pilar keilmuan besar. Yakni kajian keislaman, ilmu sosial, serta ilmu-ilmu kealaman.

Di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kata Sahiron, telah tercatat rekor penerimaan abstrak terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan Aicis. Yakni sebanyak 3.420 abstrak yang dikirimkan oleh ilmuwan dari 24 negara. Setelah melalui proses seleksi ketat, 386 artikel terpilih untuk dipresentasikan oleh para peneliti dari 18 negara.

Sebagai bukti nyata integrasi keilmuan tersebut, Sahiron menunjukkan dua inovasi unggulan karya dosen PTKIN. Pertama, embrio robot berbasis kecerdasan buatan tertutup yang dikembangkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Robot interaktif berlayar itu ditanami literatur kitab kuning spesifik seperti kitab fikih Safinatun Najah.

Sehingga robot tersebut mampu menjawab pertanyaan hukum ibadah secara lisan maupun tulisan dengan rujukan tervalidasi. Robot itu juga berpotensi dikembangkan untuk tafsir jalalain dan qira'at sab'ah. Sementara inovasi kedua adalah pendeteksi kehalalan makanan yang mampu mengidentifikasi kandungan unsur babi dari saripati makanan.