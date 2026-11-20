JawaPos.com - Melalui Surat Telegram Panglima TNI bernomor STR/107/2026 pada 18 November 2026, Mabes TNI resmi mengganti penyebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi Kelompok Ekstrimis Bersenjata (KEB).

Menurut Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto, perubahan penyebutan itu dilakukan berdasar alasan yang jelas. Yakni tidak semua masyarakat di Papua adalah OPM.

”Jangan menggeneralisasi penyebutan Papua, Karena banyak masyarakat Papua yang baik, dan tidak semuanya bagian kelompok ekstrim,” kata Riyanto pada Jumat (20/11).

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Berdasar dokumen pemberitaan JawaPos.com, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengganti penyebutan nama kelompok bersenjata tersebut pada April 2024. Dia tegas menyatakan bahwa kelompok itu harus disebut OPM.

”Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara,” kata Agus kala itu.

Menurut Agus, penyebutan OPM dipakai oleh TNI karena kelompok itu menamai diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM). Namun, kini penyebutannya kembali berubah.

Sebelum OPM menjadi KEB, TNI juga sempat menyebut kelompok itu sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Sementara Polri, sampai saat ini menyebut kelompok tersebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).