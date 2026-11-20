JawaPos.com - Inisial dua nama perwira Polri muncul dalam penyidikan kasus dugaan makar. Yakni Brigjen TK dan Kombes Pol IM. Belakangan, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkap bahwa kedua inisial itu adalah Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin.

”Ya (Brigjen TK dan Kombes Pol IM adalah Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin),” kata dia saat dikonfirmasi oleh awak media pada Jumat (20/11).

Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di Bogor, Jawa Barat (Jabar) dan Tangerang, Banten oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, kata Susatyo, terkait dengan Tedjo dan Iman. Dia menyebut, penggeledahan sudah dilakukan sejak Kamis malam (19/11). Total sebanyak lima rumah digeledah oleh tim penyidik Dittipidum Bareskrim Polri di Bogor dan satu lainnya di Tangerang.

”Sejak Kamis malam Tim Penyidik Direktorat Tipidum (Bareskrim Polri) terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di lima lokasi rumah terkait Brigjen Pol TK dan Kombes Pol IM di daerah Bogor dan lokasi di Curug, Tangerang,” kata dia kepada awak media.

Susatyo mengungkapkan bahwa salah satu rumah yang berada di Bogor terindikasi sebagai posko yang digunakan oleh Iman dalam kasus tersebut. Namun demikian, Susatyo belum bisa membuka secara terperinci hasil penggeledahan yang sudah dilakukan oleh anak buahnya.

”Kegiatan (penggeledahan) saat ini masih berlangsung, untuk hasil penggeledahan akan disampaikan saat preskon,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri menunda ekspose kasus dugaan makar di Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini. Susatyo mengungkapkan bahwa penundaan dilakukan lantaran penyidik tengah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi.

”Saat ini tim penyidik tipidum masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah bogor dan tangerang,” kata dia.

Ekspose tersebut rencananya berlangsung usai Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara pada Kamis kemarin (19/11). Dalam gelar perkara tersebut Polri melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan ahli hukum. Susatyo mengungkap beberapa pihak yang dihadirkan dalam gelar perkara tersebut.

”Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” kata Susatyo.

Dalam penanganan kasus dugaan makar, Bareskrim Polri sudah menggeledah rumah milik Irjen Pol Eko Hadi Santoso di bilangan Cipete, Jakarta, pada Selasa malam (17/11). Rumah tersebut diduga dijadikan sebagai posko makar oleh jenderal bintang dua Polri tersebut.