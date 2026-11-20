JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membawa pengalaman reformasi sistem kesehatan Indonesia sebagai bekal pencalonannya menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ia mengaku ingin membawa perspektif baru dan cara kerja berbeda untuk mereformasi organisasi kesehatan dunia tersebut agar lebih siap menghadapi tantangan masa depan.

Dalam pemaparan visi dan misinya sebagai kandidat Dirjen WHO, Budi menyebut dunia kesehatan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai perubahan demografi, perubahan iklim, kemunculan patogen baru, perkembangan teknologi, pemangkasan anggaran, hingga ancaman terhadap multilateralisme.

Budi menilai kondisi tersebut membutuhkan langkah dan kepemimpinan yang tidak biasa. Menurut dia, WHO perlu memiliki pemimpin yang membawa perspektif baru, cara kerja baru, serta keberanian untuk melakukan reformasi.

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"Masa yang tidak biasa membutuhkan langkah-langkah yang tidak biasa, dan membutuhkan pemimpin yang tidak biasa yang dapat membawa perspektif baru, cara kerja baru, dan yang terpenting memiliki rekam jejak serta keberanian untuk bereformasi," kata Budi, dikutip Jumat (20/11).

Ia kemudian menceritakan perjalanan kariernya sebelum masuk ke sektor kesehatan. Budi mengawali pendidikan dan kariernya di bidang sains, khususnya fisika, sebelum menghabiskan sekitar 30 tahun bekerja di sektor teknologi informasi dan keuangan.

Perjalanan tersebut berubah ketika Presiden RI ke-7 Joko Widodo menugaskannya memimpin Kementerian Kesehatan pada 2020, saat pandemi Covid-19 mencapai puncaknya. Budi mendapat tanggung jawab untuk mengatur pengadaan, pembiayaan, distribusi, hingga penyuntikan lebih dari 400 juta dosis vaksin kepada 200 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 7.000 pulau berpenghuni.

Pada pertengahan 2022, ia kembali mendapat mandat untuk mereformasi sistem pelayanan kesehatan Indonesia. Pengalaman tersebut, menurut Budi, memberinya pemahaman mengenai cara mengoordinasikan berbagai institusi, memobilisasi sumber daya dalam jumlah besar, dan menghasilkan perubahan dalam skala luas.

"Beberapa dekade di sektor swasta dan publik ini mengajarkan saya cara merangkul berbagai lembaga yang beragam, memobilisasi sumber daya yang sangat besar, serta menyampaikan hasil secara luas dan berskala besar," paparnya.

Budi mengakui, bekerja di sektor kesehatan memberikan kepuasan tersendiri karena berkaitan langsung dengan upaya menyelamatkan nyawa manusia. Ia pun melihat WHO sebagai organisasi yang memiliki jangkauan besar untuk memberikan dampak bagi lebih dari 8 miliar penduduk dunia.

Karena itu, pencalonannya bukan sekadar untuk memimpin organisasi, melainkan memperkuat posisi WHO sebagai otoritas kesehatan global yang paling dipercaya. Ia juga menegaskan reformasi yang diusungnya tetap harus mendukung para pegawai WHO yang selama ini telah bekerja menjalankan mandat organisasi.