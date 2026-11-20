JawaPos.com - Pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, dinilai berisiko mengancam kelangsungan hidup satwa langka tersebut. Ihwal hal ini dikatakan pakar Kesehatan Satwa Liar UGM Prof. Dr. drh. Raden Wisnu Nurcahyo.

Wisnu menyebut, proses translokasi ke habitat baru yang belum teruji kelayakannya bisa memicu stres berat, gangguan fisiologis, hingga paparan penyakit yang berujung kematian.

Ia menerangkan, memindahkan satwa liar seperti Badak Jawa tidak sama seperti memindahkan benda mati. Sebab, satwa liar terikat erat dengan ekosistemnya mulai dari ketersediaan pakan alami hingga tumbuhan obat yang secara naluriah mereka konsumsi untuk menyembuhkan diri sendiri (self-medicated animal behavior).

"Kalau dipaksakan pindah ke habitat baru yang belum teruji kelayakannya, risikonya bisa fatal dan berujung kematian,” ujar Prof. Wisnu seperti dikutip dari laman resmi UGM, Jumat (20/11).

Ia menjelaskan, Ujung Kulon selama ini telah terbukti menjadi habitat yang sesuai bagi Badak Jawa. Kawasan tersebut menyediakan tumbuhan bawah sebagai sumber pakan, sumber air, hingga kubangan lumpur yang dibutuhkan untuk mengatur suhu tubuh dan menjaga kelembapan kulit.

Bahkan, populasi Badak Jawa di kawasan tersebut mampu bertahan melewati bencana besar letusan Gunung Krakatau pada 1883. Karena itu, Wisnu menilai pemindahan ke kawasan lain harus mempertimbangkan berbagai risiko yang belum tentu bisa diantisipasi.

Dari sisi medis, proses penangkapan dan pembiusan dapat memicu stres berat pada badak. Risiko lainnya meliputi gangguan fisiologis selama perjalanan jauh serta kemungkinan paparan patogen penyakit baru dari satwa yang hidup di Alas Purwo, seperti banteng, rusa, babi hutan, dan macan tutul.

Wisnu juga mengingatkan pengalaman kematian Badak Jawa bernama Mustofa pada November 2025. Satwa tersebut mati setelah menjalani pemindahan di dalam kawasan Ujung Kulon sendiri akibat komplikasi penyakit kronis pada organ dalam.

Risiko kegagalan translokasi semakin besar mengingat populasi Badak Jawa saat ini sangat kritis. Kementerian Kehutanan mencatat jumlahnya di bawah 100 ekor pada 2025. Sementara itu, berdasarkan penilaian Asian Rhino Specialist Group IUCN pada 2026, populasinya diperkirakan kurang dari 50 individu.

Dengan jumlah yang sangat terbatas, setiap kegagalan pemindahan berpotensi semakin mempercepat kepunahan spesies endemik Indonesia tersebut.

Apabila pemerintah tetap ingin mengembangkan habitat kedua sebagai strategi konservasi jangka panjang, Prof. Wisnu meminta kajian dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai disiplin ilmu.

Kajian tersebut harus mencakup daya dukung habitat sepanjang musim, kesesuaian subspesies tanaman pakan, protokol biosekuriti yang ketat, hingga dukungan sosial masyarakat setempat.

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