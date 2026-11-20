DUA abad koran mencatat badak jawa ditembak, dikuliti, dihadiahkan dan dipertontonkan di benua lain. Pemburu Belanda bersuka ria. Kita sekarang menerima akibatnya. Binatang itu pernah hidup di rimba-rimba dari Banten sampai Kediri di Jawa Timur, lalu dibantai sampai tersisa di Ujung Kulon, rumah terakhirnya.

Senin, 10 Agustus 1846, Nieuwe Rotterdamsche courant memuat iklan di halaman empat. Judulnya dicetak besar, Groote Levende Rhinoceros, badak besar yang hidup. Binatang itu dipertontonkan dalam tenda di Nieuwe Plein. Menurut iklan, umurnya 35 tahun, beratnya 5.500 pon dan makannya 300 pon sehari. Badak itu dikurung dalam kandang besi supaya penonton aman. Di tengah iklan tertulis, "Van Java herkomstig is het een der merkwaardigste dieren, welke men het Publiek kan voorstellen". Berasal dari Jawa, binatang ini salah satu yang paling ajaib yang dapat dipertunjukkan kepada khalayak.

Jadi Tontonan Bagaimana badak dalam iklan itu sampai ke Belanda, iklan tidak menceritakannya. Yang jelas, pada masa itu badak masih ada di banyak tempat di Jawa. A. Hoogerwerf dalam Udjung Kulon: The Land of the Last Javan Rhinoceros (1970) mencatat, pada abad ke-17 badak masih hidup di sekitar Batavia (kini Jakarta) dan Karawang (Jawa Barat). Pada pertengahan abad ke-18 badak sangat mengganggu, sehingga pemerintah di Batavia menjanjikan premi 10 crown untuk tiap badak yang dibunuh. Itu tercatat dalam Plakaatboek 1 September 1747. Dari Oktober 1746 sampai Agustus 1747 terbunuh 60 ekor. Premi dicabut pada 14 Januari 1749 karena terlalu mahal, sesudah dibayarkan untuk 526 badak dan 80 harimau. Menurut Hoogerwerf, ada penulis yang meragukan angka itu.

Badak Ditemukan di Jawa Timur Pada abad ke-19 laporan datang dari pegunungan dan dataran selatan yang jarang penduduknya, di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Seekor anak badak dari hutan Kedu (daerah sekitar Magelang, Jawa Tengah) diperlihatkan di Surakarta (Jawa Tengah) pada 1817. Ada perburuan dekat Salatiga (antara Semarang dan Yogyakarta). Seekor anak badak ditangkap dekat Wonosobo (pegunungan Jawa Tengah) pada 1833, dan seekor badak besar ditembak pada 1834 di Nusakambangan (pulau di selatan Cilacap, Jawa Tengah).

Titik paling timur dicatat Junghuhn, di selatan Kediri (Jawa Timur). Penduduk di sana heran melihat binatang itu dan menganggapnya sangat langka. Fosilnya ditemukan di Randublatung (Blora, Jawa Tengah) dan di Gua Sampung dekat Ponorogo (Jawa Timur). Hoogerwerf menduga di sekitar situlah batas timur sebarannya.

Sampai akhir abad ke-19 badak masih tercatat di Gunung Slamet (Jawa Tengah, 1866 dan 1867), Gunung Ciremai (dekat Cirebon, Jawa Barat, 1897), Papandayan (Garut, Jawa Barat, 1881), Tangkuban Perahu (utara Bandung, 1870), sekitar Gunung Gede dan Puncak (perbatasan Bogor dan Cianjur, 1880) dan Teluk Wijnkoops (kini Palabuhanratu, Sukabumi, 1880). Museum di Buitenzorg (kini Bogor) masih menerima dua kepala badak dari Karawang pada 1912. Badak terakhir di luar Banten, seekor jantan, ditembak pada Januari 1934 di Karangnunggal, selatan Tasikmalaya (Jawa Barat), untuk museum itu.

Khairul Jasmi.

Ratusan Berita Lelah saya membuka koran-koran Belanda yang menulis tentang badak. Dengan kata kunci rhinoceros dan Java muncul 69 halaman hasil pencarian, sepuluh berita sehalaman, jadi kira-kira 690 berita. Ratusan saya buka, ratusan lain saya biarkan. Yang tertua edisi 1827. Sedih saya membaca betapa badak dan harimau jawa dibantai sepanjang abad oleh pemburu Belanda.

Koran lama mencatat pertemuan orang dengan badak. Leydse courant, 19 Oktober 1827, memberitakan nasib Tuan van Raalten, teman seperjalanan komisi ilmu alam Belanda di Jawa. Akhir Maret 1827 van Raalten dan Macklot memburu seekor badak di Gunung Parang, Jawa Barat. Gunung itu menurut koran terletak di Provincie Crawang (Karawang).

Hoogerwerf menyebut korbannya G. van Raalte, juru tulis dan juru gambar komisi, dan menaruh kejadian itu di Priangan. Badak itu sedang berbaring ketika van Raalten mendekat sampai dua puluh langkah. Koran itu menulis, "Dan, eensklaps springt de Rhinoceros op, en werpt zich brullende op zijnen bestoker, wien hij den tijd niet laat, om het geweer op hem te lossen, en slingert denzelven met zijnen geduchten neushoorn in de lucht. Zeven malen werd deze uitval op den Heer van Raalten herhaald, terwijl het monster den ongelukkigen bij iederen val met woede in de beenen beet." Tiba-tiba badak itu melompat bangun, menerjang pengganggunya sambil meraung, tidak memberinya waktu menembak, lalu melemparkannya ke udara dengan culanya. Tujuh kali serangan itu diulang, dan tiap kali van Raalten jatuh, kakinya digigit dengan ganas. Lukanya dua belas di kaki, satu di perut, dan satu rusuknya patah.

Badak itu baru lari sesudah seorang pengiring bumiputra menembak dan senapannya pecah di tangan. Konflik manusia dan badak diciptakan manusia sampai binatang itu nyaris punah.

Javasche courant, 21 Juli 1852, memuat laporan demang Tjibaroessa (Cibarusah, waktu itu masuk afdeeling Buitenzorg, kini Kabupaten Bekasi, Jawa Barat). Seorang penebang kayu diserang badak waktu pulang dari hutan. Ia melawan dengan golok, mendapat empat luka, lalu menetak moncong badak itu sampai lari.

Dicincang Ramai-ramai Sepucuk surat dari Pekalongan (pantai utara Jawa Tengah) bertanggal 18 November 1829, dimuat Overijsselsche courant 7 Mei 1830 dari Javasche Courant, menceritakan perburuan di dekat Gringsing (kini masuk Kabupaten Batang, Jawa Tengah). Tanah luas dipagari dan dikelilingi parit. Tiga badak dan delapan banteng liar digiring ke dalamnya. Ribuan orang menonton dari sisi selatan pagar. Penulis surat mencatat, "Ten drie uren in den namiddag lagen alzoo drie rhinocerossen en zeven wilde stieren in het jagtperk geveld, en hiermede was onze jagt geëindigd, welke aan aanschouwers en deelnemers het levendigst genoegen verschaft had".

Pukul tiga petang tiga badak dan tujuh banteng liar sudah tergeletak di arena perburuan. Dengan itu selesailah perburuan mereka, yang menurut penulis surat memberi kesenangan besar kepada penonton dan peserta. Kulit dan dagingnya habis diambil orang banyak dalam waktu singkat. Menurut surat itu, orang Cina dan Jawa menghargai tinggi cula, darah dan kulit badak sebagai obat dan penawar racun. Hoogerwerf mengenal berita ini. Ia tidak yakin badak itu ditangkap di sekitar situ, tetapi mencatat badak masih dilaporkan di lereng Gunung Slamet pada 1866 dan 1867.

Hadiah untuk Raja De Curaçaosche courant, 30 Mei 1840, menyebut seekor badak di antara hadiah yang dibawa agen Nederlandsche Handel-Maatschappij untuk raja Kloenkong (Klungkung, Bali). Nederlandsche staatscourant, 24 Januari 1846, mengabarkan utusan Lombok (pulau di timur Bali) pulang membawa badak dari kebun di Buitenzorg (kini Bogor, Jawa Barat), pemberian gubernur jenderal. Pada 1853 Residen Surabaya (Jawa Timur) memasang pengumuman di De Oostpost, mencari ruang kapal untuk mengangkut seekor badak ke Lombok. Tingginya kira-kira tiga kaki, panjangnya enam kaki.

Bagian Tubuh Jadi Perabot De nieuwe vorstenlanden, 27 September 1893, melaporkan pameran tanda mata perburuan Baron van Heeckeren, administratur perkebunan teh Sinagar (Sukabumi, Jawa Barat). Di sana ada kaki badak yang dijadikan tempat tembakau, bertutup kaca dan berbingkai perak. Ada pula bangku kaki dan meja kecil berlapis kulit badak. Pada 1920 Dagblad van Noord-Brabant menulis tentang dua bersaudara Ledeboer, yang merobohkan kira-kira 180 harimau dan memburu badak di Jawa atau Sumatera.

Berburu badak dan gajah mereka sebut pekerjaan laki-laki yang sejati. Anda bisa bayangkan, harimau dan badak tak jelas lagi jumlahnya, walau dibuat 180 ekor. Itulah sebabnya harimau jawa punah dan badak tersisa di ujung pulau. Jahatnya minta ampun, tapi itu zaman lampau ketika kita belum lahir.

Algemeen Handelsblad, 13 Maret 1830, mengutip Sketches of Java karya Pfyffer tentang tabiat badak. Badak yang dilukai, begitu ditulis di sana, mencabut pohon besar beserta akarnya untuk mencapai pemburunya, dan orang Jawa yang biasanya penembak yang baik pun takut memburunya. Limburger Koerier, 18 April 1893, memberitakan kapal uap Columbus yang di Boston menaikkan sejumlah binatang untuk kebun binatang di San Francisco. Di antaranya seekor badak dari Jawa, yang diberi makan gula dan jerami. De Stichtsche courant, 29 Juni 1905, memuat daftar harga binatang liar. Harga tertinggi dibayar untuk badak dan jerapah, dan seekor badak "Indische" dihargai 7.500 sampai 10.000 gulden.

Badak Sumatera dan Kalimantan Rotterdamsch nieuwsblad, 2 Desember 1895, menulis badak Sumatera bercula dua, tidak sama panjang, berderet di atas hidung. Utrechtsche courant, 1 Maret 1940, menyebut badak bercula dua, Rhinoceros Sumatrensis, masih jauh dari langka. Koran yang sama menulis badak bercula satu agaknya masih ada juga di cagar alam besar di Bengkulu dan Aceh, walau jumlahnya pasti tidak banyak.

Hoogerwerf mencatat seorang bekas perwira KNIL bernama Hazewinkel, dalam kurang dari setahun pada 1925-1926, membunuh tujuh Rhinoceros sondaicus di Sumatera Selatan. Cula terbesar laku 2.000 gulden. Penyelidikan kemudian menunjukkan, agaknya dengan itu habislah badak jenis ini di Sumatera.

Di Kalimantan jejaknya tercatat dalam laporan Midden-Oost-Borneo Expeditie 1925. Pada 7 Agustus 1925 D.W. Buys, penulis salah satu babnya, menemukan jejak kaki dan kotoran badak di jalan binatang menuju Kong Kemoel, Kalimantan Timur. Makanya di sana ada daerah bernama Badak, tempat industri gas Badak. Entah kalau ada narasi yang lebih kuat, manalah saya tahu.

Monumen Alam Di Ujung Kulon pun badak ditembak. Foto koleksi KITLV bertahun 1895 memperlihatkan H.L.Ch. te Mechelen, inspektur kepala urusan opium, berdiri dengan senapan di atas badak yang baru ditembaknya dekat Java's Eerste Punt (ujung barat Ujung Kulon, Pandeglang, Banten). Keterangan foto menyebut binatang itu badak jantan kecil, badak jawa bercula satu.

Sejak 1910 berburu badak di Jawa dilarang sama sekali. Pada 1921 pemerintah Hindia Belanda menetapkan seluruh semenanjung Ujung Kulon (ujung barat Jawa, kini Pandeglang, Banten) sebagai natuurmonument, monumen alam. Sejak itu, begitu ditulis Hoogerwerf, dilarang segala tindakan yang dapat mengubah keadaan di sana. Pulau Panaitan di dekatnya ikut dilindungi pada tahun yang sama. Larangan itu lemah penjagaannya. Antara 1929 dan 1936 kira-kira 20 badak ditembak. Sekitar 1930 pemburu A.J.M. Ledeboer menaksir badak di Ujung Kulon tinggal lima ekor, pemburu lain menaksir seratus.

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 18 Agustus 1937, memberitakan rencana suaka margasatwa di Baluran (ujung timur laut Jawa, kini Situbondo, Jawa Timur). Di sana hidup semua jenis binatang liar Jawa, kecuali badak. Hoogerwerf, sesudah menyurvei seluruh Ujung Kulon, menaksir badak di sana 20 sampai 25 ekor pada 1937 dan 30 sampai 35 ekor sekitar 1955. Antara 1937 dan 1955 sedikitnya 10 badak jatuh ke tangan pemburu gelap, jadi taksiran 1937 itu menurut Hoogerwerf sendiri agaknya sedikit terlalu rendah.

Utrechtsche courant, 1 Maret 1940, menulis angka yang sama, kira-kira 25 ekor. Sejak sekitar 1935 badak jawa hanya ada di Ujung Kulon dan sedikit di pegunungan Honje, di sebelah timurnya. Hoogerwerf membenarkan pendapat pemburu-pemburu yang jujur pada awal abad ke-20, kemerosotan cepat itu terutama ulah pemburu tak bermoral dan pemburu gelap, yang didorong harga bagus dari pembeli Cina.

Ujung Kulon, rumah terakhir badak jawa. Rumahnya yang lain, dari Karawang dan Priangan di Jawa Barat sampai Kedu, Wonosobo, Gunung Slamet dan Pekalongan di Jawa Tengah, bahkan sampai selatan Kediri di Jawa Timur, sudah kosong, sebab di sana badak dibantai habis. Jika pada 1921 Ujung Kulon tak dijadikan monumen alam, yang di sana akan dibantai pula. Sekarang semua badak jawa ada di satu tempat. Itu sama dengan meletakkan telur dalam satu keranjang, memang berbahaya juga.