JawaPos.com - Imigrasi mencegah keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, yang diduga direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia. Keduanya semula mengaku hendak berlibur ke Thailand melalui Singapura, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan tujuan sebenarnya adalah Rusia.

Pencegahan dilakukan petugas Kantor Imigrasi Juanda pada Rabu (18/11). Kedua WNI tersebut diketahui mendapat tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan di Rusia melalui media sosial Facebook.

Kepala Kantor Imigrasi Juanda Agus Winarto mengatakan, petugas mencurigai keterangan perjalanan kedua calon penumpang karena ditemukan sejumlah ketidaksesuaian. Salah satunya adalah riwayat pembatalan tiket perjalanan pada 7 November 2026.

"Kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian keterangan perjalanan serta ditemukan riwayat pembatalan tiket perjalanan pada 7 November 2026," kata Agus.

Dalam pemeriksaan lanjutan, petugas menemukan indikasi bahwa pekerjaan yang ditawarkan kepada keduanya berkaitan dengan aktivitas militer. Tawaran tersebut diduga merupakan bagian dari perekrutan tentara bayaran untuk dikirim ke Rusia.

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"Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama 10 hari. Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran," kata Agus.

Atas temuan tersebut, petugas menunda keberangkatan keduanya melalui mekanisme Not Ok to Board (NOTB). Kedua WNI itu kemudian diserahkan kepada Satuan Tugas Pengamanan (Satgas PAM) dan selanjutnya kepada Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar. Terlebih, tawaran tersebut disebarkan melalui media sosial tanpa kejelasan perusahaan dan jenis pekerjaan.

"Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risiko bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, tetapi juga kehilangan nyawa," katanya.

Hendarsam meminta masyarakat memastikan legalitas perusahaan, kejelasan pekerjaan, serta prosedur penempatan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.

Dia juga mengingatkan adanya risiko kehilangan kewarganegaraan bagi WNI yang bergabung dengan dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

"Apabila kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan negara lain, seseorang berisiko menjadi tanpa kewarganegaraan," katanya.

Hendarsam menegaskan, pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari upaya negara melindungi warga sekaligus menjaga kepentingan nasional.

"Pemeriksaan imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan," ujarnya.

Perekrutan Tentara Rusia Sasar WNI Kasus pencegahan di Bandara Juanda menambah daftar upaya perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran di Rusia. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri mencegah keberangkatan tiga WNI yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus serupa.

Pencegahan dilakukan pada Kamis (12/11). Bareskrim mengungkapkan, terdapat tujuh WNI yang direkrut melalui tawaran pekerjaan sebagai tentara bayaran di Rusia.

Dari jumlah tersebut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia pada 9 dan 20 September 2026. Mereka masing-masing berinisial AM, HW, AD, dan MI. Sementara itu, tiga WNI lainnya, yakni HA, AF, dan AY, berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.

Perekrutan tersebut dilakukan melalui sejumlah platform media sosial, seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Calon pekerja hanya diminta menyerahkan foto paspor dan kartu tanda penduduk (KTP).

Dalam proses perekrutan, para calon pekerja disebut tidak mendapatkan pelatihan, pemeriksaan kesehatan, maupun kontrak kerja yang jelas di Indonesia. Visa yang digunakan untuk keberangkatan juga merupakan visa turis atau kunjungan, bukan visa kerja.

Berdasarkan hasil penyidikan, perekrutan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan perekrut lokal dan agen perantara yang terhubung langsung dengan agen di Rusia. Para calon pekerja juga ditampung sementara di hotel transit dekat bandara sebelum diberangkatkan.

Kasus serupa juga diungkap Polres Metro Jakarta Pusat pada Jumat (13/11). Polisi menemukan 15 WNI yang menjadi korban perekrutan tentara bayaran Rusia meski tidak memiliki latar belakang militer.

Sindikat perekrut diduga menyasar warga berusia produktif di bawah 50 tahun yang mengalami kesulitan ekonomi atau tergiur imbalan besar.