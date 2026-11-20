JawaPos.com - Latar belakang Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang bukan berasal dari sektor kesehatan sempat menjadi sorotan dalam forum dialog kandidat Direktur Jenderal (Dirjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pertanyaan tersebut disampaikan perwakilan Nepal yang menyinggung pengalaman Budi di sektor perbankan.

"Tidak seperti kebanyakan kandidat, Anda datang ke sektor kesehatan dari sektor luar. Anda telah menghabiskan bertahun-tahun di bidang perbankan," ujar perwakilan Nepal saat akan memberi pertanyaan kepada Budi sebagai kandidat Dirjen WHO, dikutip Jumat (20/11).

Oleh karena itu, perwakilan Nepal mempertanyakan langkah konkret yang akan dilakukan Budi jika terpilih untuk memperkuat kapasitas teknis, kelembagaan, operasional, serta kondisi keuangan WHO di tiga tingkatan organisasi.

Menanggapi hal tersebut, Budi mengakui WHO sebenarnya telah memiliki sejumlah lembaga dengan kemampuan teknis dan dukungan pendanaan yang kuat. Salah satu contohnya adalah Badan Internasional untuk Penelitian Kanker atau International Agency for Research on Cancer (IARC).

Budi mengaku terkesan dengan kemampuan IARC dalam melakukan penelitian kanker, termasuk kualitas tim peneliti dan hasil riset yang dihasilkan. Menurutnya, lembaga tersebut juga memiliki model pendanaan yang dapat menjadi contoh bagi institusi lain di lingkungan WHO.

"Saya sangat terkejut dengan kemampuannya melakukan penelitian kanker. Tidak ada tandingannya, tim peneliti yang mereka miliki dan hasil yang telah mereka berikan," kata Budi.

Ia menjelaskan, IARC memiliki 30 negara anggota yang membiayai operasional lembaga melalui kontribusi tahunan sekitar USD 20 juta. Selain itu, IARC memperoleh tambahan sekitar USD 10 juta dari hibah kompetitif.

Budi menyebut keberlanjutan pendanaan tersebut menunjukkan bahwa lembaga di bawah WHO bisa memiliki kemandirian finansial apabila mampu memberikan manfaat yang jelas kepada negara anggotanya.

Indonesia, lanjutnya, juga telah bergabung menjadi anggota IARC pada September setelah memenuhi persyaratan keanggotaan dan membayar kontribusi yang ditetapkan.

"Jadi masalah mengenai institusi, WHO sudah memilikinya. Kita hanya perlu mereplikasi keunggulan ini di seluruh organisasi," ungkapnya.

Budi menegaskan, penguatan WHO harus dimulai dari dalam organisasi dengan mengidentifikasi lembaga-lembaga yang telah menunjukkan kinerja dan tata kelola pendanaan yang baik. Model tersebut kemudian dapat diterapkan lebih luas sesuai kebutuhan organisasi.

Terkait persoalan keuangan, Budi menilai kunci utamanya adalah membangun kepercayaan negara-negara anggota. Menurutnya, negara akan bersedia memberikan kontribusi apabila dapat melihat manfaat nyata dari dana yang mereka bayarkan.

"Ini adalah masalah kepercayaan. Tugas saya sebagai Dirjen adalah memastikan bahwa kita membangun kepercayaan kepada Anda semua. Dan kepercayaan tidak bisa diambil begitu saja, kepercayaan harus diusahakan," tegasnya.

Ia berharap, apabila terpilih sebagai Dirjen WHO, upaya membangun kepercayaan tersebut dapat mendorong negara anggota meningkatkan pembayaran kontribusi wajib. Budi bahkan menargetkan kontribusi wajib bisa menopang hingga 50 persen anggaran WHO sebelum 2031, sebagaimana model pendanaan yang diterapkan IARC.