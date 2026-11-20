JawaPos.com - KH Ma'ruf Amin disebut telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode khidmah 2025–2030. Surat pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI itu ternyata sudah disampaikan sejak beberapa waktu lalu, tetapi baru belakangan mendapat tindak lanjut dari pimpinan MUI.

Terkait kabar pengunduran diri itu dibenarkan oleh Ketua MUI Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital (Infokomdigi) KH Masduki Baidlowi. Mantan juru bicara Wapres ke-13 RI itu menegaskan, keputusan tersebut bukan sekadar rencana, melainkan sudah disampaikan secara resmi melalui pernyataan tertulis.

"Jadi, bukan akan mundur, tetapi sudah menyatakan mundur. Suratnya sudah diajukan hampir enam bulan atau setahun yang lalu. Tetapi memang belum disikapi oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia," kata Kiai Masduki sebagaimana dikutip dari laman resmi MUI, Jumat (20/11).

Informasi mengenai pengunduran diri Ma'ruf Amin sebelumnya juga pernah disampaikan Masduki pada 23 Desember 2025. Dalam surat tersebut, Ma'ruf menyatakan pengunduran dirinya berlaku sejak tanggal surat itu ditandatangani.

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Keputusan untuk meninggalkan jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI bukan tanpa alasan. Ma'ruf disebut ingin mengurangi aktivitas di berbagai organisasi agar memiliki lebih banyak waktu untuk menjalankan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Beliau ingin lebih tidak banyak sibuk di organisasi, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan beliau dan masyarakat," jelas Kiai Masduki.

Sebelum MUI menerima keputusan tersebut, sejumlah pengurus Dewan Pertimbangan bersama pimpinan harian MUI telah berupaya menemui Ma'ruf Amin. Mereka meminta agar Ma'ruf Amin mempertimbangkan kembali keputusannya untuk mundur dari jabatan strategis di organisasi ulama tersebut.

Namun, upaya itu tidak mengubah sikap Ma'ruf. Ia tetap memilih mengakhiri masa tugasnya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Meski demikian, MUI secara organisasi menghormati keputusan yang telah diambil Ma'ruf Amin.

Di sisi lain, MUI mulai mempersiapkan figur yang akan mengisi posisi yang ditinggalkan Ma'ruf. Pembahasan mengenai sejumlah nama calon pengganti telah dilakukan oleh jajaran pimpinan organisasi tersebut.

Masduki menyebut proses penjaringan kandidat berlangsung secara intensif. MUI berharap dapat segera mengumumkan nama ulama yang dipercaya melanjutkan tugas sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.